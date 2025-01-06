Yargı itirazı dinlemedi

Haber Merkezi

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin Diyarbakır’ın Sur ilçesi tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015 tarihinde katledilmesine ilişkin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılana polisler Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi hakkında 12 Haziran 2014’te beraat kararı verildi. Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararına yapılan itiraz, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10’uncu Ceza Dairesi tarafından "hukuka uygun" bulunularak reddedildi. Suç türü dolayısıyla verilecek ceza sınırının 5 yılın altında kalması nedeniyle Yargıtay yolu kapalı olan karar, kesinleşti.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açık olan karara karşı buradan da sonuç alınmazsa iç hukuk yollarının tükenmesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapma yolu açılmış olacak. Dosyanın avukatları, iç hukuk yollarının tükenmesiyle dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacaklarını belirtti.

Tahir Elçi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mahsum Batı, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç ve davayı yakından takip eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu karara dair değerlendirmelerde bulundu.

“BU KARAR GEREKÇEDEN YOKSUN”

Kararı gerekçeden yoksun olarak değerlendiren dosyanın avukatlarından ve Tahir Elçi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Batı, dosyanın binlerce sayfadan oluşmasına ve yüze yakın taleplerinin reddedilmesine rağmen ret kararının sadece bir paragrafa sığdırıldığını ifade etti. Bölge Adliye Mahkemesi’nin dosyanın istinaf edilme sebeplerini göz ardı edilerek karar verildiğini dile getiren Batı, "Biz, soruşturma aşamasından itibaren bu dosyanın cezasızlıkla sonuçlandırılmak istendiğini defalarca dile getirdik. Zira gerek savcılık gerekse de mahkemenin tutumu, tipik cezasızlık politikasının uygulandığını bizlere göstermekteydi. Gelinen aşamada endişelerimizde haklı çıktık ve dosya cezasızlıkla sonuçlandı. Faillerin ortaya çıkarılması için yaptığımız yüzü aşkın talebimiz sonuçsuz bırakıldı. Bu husus bile başlı başına dosyanın cezasızlıkla sonuçlandırılmak istenildiğini gösteriyordu, fakat bizler hiç bir zaman umudumuzu kaybetmedik" ifadelerini kullandı.

Kararın dosyadaki delillerle uyumsuz olduğunu ve hukuka aykırı bir karar olduğunu kaydeden Batı, "İlk derece mahkemesi, faillerin ortaya çıkarılmasına yarayacak hiç bir delili toplamadı. Delillerin toplanması, olay yerinde keşif yapılması gibi birçok talebimiz reddedildi" diye belirtti.

CEZASIZLIKTAN BAĞIMSIZ DEĞİL

İstinaf başvurusunun reddinin "cezasızlık politikalarından bağımsız olmadığını" söyleyen Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, faillerin kamu görevlisi veya polis olduğu dosyalarda benzer uygulamaların sık sık yapıldığının altını çizerek, İstinaf Mahkemesi’nin de tutumunun farklı olmadığını dile getirdi.

İstinaf Mahkemesi’nin kararını "klişe" olarak değerlendiren Güleç, başta yaşam ve adil yargılanma hakkı ihlali olmak üzere, ayrımcılık yasağı ihlali gibi nedenlerden dolayı, dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi.

PLANLANMIŞ BİR SİYASİ CİNAYET

Tahir Elçi’nin siyasi cinayete kurban gittiğini kaydeden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Hazırlanan iddianame Amed Barosu avukatlarının büyük çabasıyla yazılmak zorunda kalındı. Açılan davada da bütün duruşmalarda mahkeme heyeti, sanıkları koruyan, Tahir Elçi yakınlarının, Amed Barosu’nun iddialarının açılmasını reddeden cezasızlık pratiği ortaya koydu. İstinaf Mahkemesi de kararıyla bu cezasızlık kararına ortak oldu. ‘Kürt meselesi yoktur’ diyenlere cevabımız: Kürt meselesi tam da budur. Tam olarak bu ülkede adaletin gerçekleşmemesi meselesidir” dedi.