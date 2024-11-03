Yargı kararına rağmen OSB ısrarı sürüyor

HABER MERKEZİ

Amasya Taşova ilçesine bağlı Çambükü Köyü'nde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan bölge halkı, mera ve tarım alanlarında yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) karşı direnişini yıllardır sürdürüyor.

Daha önce iptal edilen projenin ikinci kez gündeme gelmesinin ardından açılan davada da yürütmeyi durdurma karar verildi.

Yargı kararlarına rağmen, AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in OSB ısrarı sürüyor.

Taşova’da gerçekleştirilen AKP 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, iki kez yargı kararına rağmen OSB’nin kurulacağını söyledi.

Çilez, “Geçtiğimiz dönem organize sanayi bölgesinin yer tespiti, kurulması, yerin tahsisi, bütün bunların hepsini hallettik. Cezaevinden Demirtaş, bu taraftan meclisteki DEM Partilisi, CHP'lisi, herkes Taşova’yla uğraşıyor. Yargıya gittik, yargıda anlamadığımız kararlar veriliyor, Taşova Organize Sanayi Bölgesi buraya kurulmasın diye. Biz kurduk zaten, yeri kurduk, bitti. Taşova’nın organize sanayi bölgesi var, yeri teslim almamızla alakalı halen ayağımıza bağ bağlıyorlar. Ya kardeşim her işi bıraktınız, gözünüzü Taşova’ya mı diktiniz? Türkiye’nin her yerinde organize sanayi bölgelerimiz var bizim. Taşova’dan bunu esirgemek isteyenler kim? Bunun önünde kimler taşı koyuyorsa onları Allah'a havale ediyorum. Onlara rağmen, hepsine rağmen Taşova OSB faaliyete geçecek. Geçecek, geçecek. Biz bunu ahdettik. Çünkü gezdiğiniz zaman Taşova’nın nüfusu 50 binden 31 bine düşmüş. Son 20 yıl içerisinde Taşovalı, Taşova’da durmuyor. Çıkıyor gidiyor. Niye gidiyor? Buradaki kaynaklar onu beslemiyor, üretim yetmiyor, alan yetmiyor. Yeni bir şeyler üretip satıp karnını doyurması lazım. Bunun için de üretim alanları olması lazım. Allah'ın izniyle o da en büyük işimiz, bunu Taşova'da görmeli. OSB’ni bu dönemi inşallah bitireceğiz. Yer tahsislerini yapıp üretime başlayacak” dedi.

Çambükü köylüleri ise yargı kararını hatırlatarak OSB’ye değil yerine karşı olduklarını ifade ediyor.