Yargı kararıyla görevine döndü ama Bakanlık haklarını vermedi!

Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Genel Merkezi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı Anayasa'ya ve yargı kararlarına uymaya davet etti.

ESM Genel Merkezi tarafından yapılan basın açıklamasında, Anayasa'nın 138. maddesinin açık hükümlerine rağmen Bakanlığın, üyeleri M. Erşat Akyazılı'nın yargı kararıyla hak ettiği parasal ve özlük haklarını vermeyi reddettiği belirtildi.

ESM'nin açıklamasına göre, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrasında birçok kamu emekçisi gibi görevden ihraç edilen üyeleri M. Erşat Akyazılı, Ankara 19. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararla görevine iade edilmişti. Mahkeme, Akyazılı'nın yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve özlük haklarının iadesine hükmetmişti. Ancak, Bakanlık, Akyazılı'yı kamu görevine başlatmasına rağmen, geçmiş parasal haklarını ve emeklilik ikramiyesini ödemedi.

Açıklamada, Akyazı’nın durumuna ilişkin, “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı üyemiz M. Eşat AKYAZILI’yı kamu görevine başlatmış, ancak parasal haklarının iadesi ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemiş olup 16 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla emekli olan üyemizin geçmiş özlük hakları ve emekli ikramiyesi hukuka aykırı bir şekilde ödenmemiştir” bilgisi verildi.

ESM, bu durumu Anayasa'ya aykırı olarak nitelendirerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı yargı kararlarına tam olarak uymaya ve Akyazılı'nın tüm haklarını derhal iade etmeye çağırdı. Sendika, "Anayasa'nın 138. maddesi gereği, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu" hatırlatarak, Bakanlığın bu yükümlülüğü yerine getirmemekle hukuku ihlal ettiğini vurguladı.