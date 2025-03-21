Yargı kararlarına rağmen durmuyor

Marmaris İçmeler’de Sinpaş Kızılbük GYO tarafından yürütülen otel ve devremülk projesi, yargı kararlarını hiçe sayarak ilerlemeye devam ediyor.

Muğla 3. İdare Mahkemesi, projeye verilen 17 ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etti. Bu kararın ardından Marmaris Belediyesi ek olarak 16 tadilat ruhsatı ve 25 yeni ruhsat için daha iptal kararı verildi.

Belediye, hukuksuz inşaatı durdurmak amacıyla yıkım kararı aldı. Ancak mahkeme kararlarına ve belediyenin mühürleme işlemlerine rağmen, şirket inşaata ara vermedi.

Mahkeme, Sinpaş Kızılbük GYO’nun devam eden inşaat faaliyetlerine ilişkin şirkete savunma yapması için süre tanıdı. Öte yandan Sinpaş Kızılbük GYO, Marmaris Belediyesi tarafından alınan yıkım kararı ve para cezasına karşı 30 günlük yürütmeyi durdurma kararı alındığını duyurdu.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Kent Politikaları Derneği, süreci yakından takip ettiklerini ve davaya müdahil olmak için başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Bölge halkı ise hukuksuz inşaat faaliyetlerine karşı mücadelelerini sürdürüyor. Marmaris’in doğal yapısına zarar verecek projeye karşı yargı kararlarının uygulanması talep ediliyor.