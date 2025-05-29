Yargı, kayyumun verdiği kınama cezasını iptal etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum yönetimine karşı 4 yıldır direnen akademisyenlerin hukuk mücadeleleri de sürüyor. Kayyum yönetimin Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında verdiği kınama cezası mahkeme tarafından iptal edildi.

Tuğcu'nun avukatı Hüseyin Ersöz yaptığı açıklamada, Tuğcu'nun, üniversitenin rektörlüğü tarafından başlatılmış olan idari soruşturmalar nedeniyle “mobbing altında işini yapmaya çalıştığını” söyledi.

Ersöz, “Öğrencilere ücretsiz kahve dağıtmasından tutun da liyakatsiz kişilerin üniversiteye alınmasına yaptığı eleştirilere varıncaya kadar hakkında disiplin soruşturmaları başlatılmış halde. Diğer yandan bu haksız işlemlerin çoğu ise yargıdan dönüyor... İstanbul 8. İdare Mahkemesi verdiği kararda, soruşturma aşamasında yapılan usule aykırılıklara değinerek kınama cezasının iptaline hükmetti" dedi.