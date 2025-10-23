Yargı 'koruyun' dedi, Orman Müdürlüğü dinlemiyor: Kandil Ormanı tehlikede

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Menteşe’nin Kıran Mahallesi’ndeki Turnalı mevkiinde yer alan Kandil Konaklamasız Orman Parkı’nı 20 yıllığına kiraya vermek için 14 Kasım 2025’te ihale düzenleyecek. İhale ilanında, alanın “nitelikli koruma alanı” statüsünde olduğu belirtilerek burada yapılabilecek ticari tesisler ve faaliyetler sıralandı.

Ancak alan, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırları içinde yer alıyor. Bu bölgenin koruma statüsünü düşüren 17 Ocak 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay’ın 11 Aralık 2024’te aldığı kararla iptal edildi.

Böylece bölge yeniden birinci derece doğal sit alanı statüsüne kavuştu.

YAPILAŞMA VE TİCARİ FAALİYET YASAK

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, ihaleye tepki gösterdi.

Dernek tarafından Orman Bölge Müdürlüğü’ne verilen şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Birinci derece doğal sit alanları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunur. Bu alanlarda her türlü yapılaşma yasaktır; yeni tesis kurulamaz, ticari faaliyetlere izin verilmez. Doğa koruma ilkeleri ve Kültür Varlıklarını Koruma Yasası ile bağdaşmayan söz konusu ihalenin iptal edilmesi için gereğini arz ederiz.”

“YASAL SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ”

Dernek, yaptığı açıklamada müdürlüğün Danıştay kararını hiçe saydığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yasaya aykırı bu ihaleyi derhal iptal etmeye çağırıyoruz. İptal edilmediği takdirde yasal süreç başlatacağız.”

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Gökova’nın ekolojik bütünlüğünün rant projeleriyle parçalanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.