Yargı, otizmli İsmail için delil bulamadı!

BirGün’ün ortaya çıkardığı skandallar zincirinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kapatıldığını açıkladığı İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde yaşanan bir olayın daha dosyası kapatıldı.

18 yaşındaki otizmli İsmail Kuzu’yu ailesi 24 Temmuz 2025’te Mor Menekşe Bakım Merkezi’ne yerleştirdi. Üç gün sonra, 27 Temmuz günü sabah saatlerinde İsmail Kuzu’nun annesi Emine Kuzu’ya oğlunun adına reçete yazıldığına dair mesaj geldi. Mor Menekşe Bakım Merkezi’ni arayan ve otizmli oğlunun çenesinin kırıldığını öğrenen anne Emine Kuzu’ya, “Çocuğunuz ile bir başka çocuk arasında arbede yaşandı. Çocuğunu hastaneye kaldırdık. Yarın ameliyat olacak” denildi.

İSMAİL’İN ÇENESİ KIRILDI

Anne Emine Kuzu Gürpınar Polis Merkezi Amirliği’ndeki ifadesinde yaşananları söyle anlattı: “Bakım merkezinin yetkilisine, ‘nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? İsmail yeni geldi, neden ayrı bir odada tutmadınız? İsmail’i neden ihmal ettiniz?’ dedim. Akabinde oğlumun çenesinin kırıldığını söylediler. Ben de hemen Okmeydanı Hastanesi’ne gittim ve oğlumu gördüğümde su içemez haldeydi, çenesi kırılmıştı. Kurum yetkilileri, ‘Biz tutanak tuttuk. Gerekli işlemleri yapıyoruz’ dedi. Ben de oğlumun darp raporunu alarak Gürpınar Polis Merkezi’ne geldim. Söz konusu olayda Mor Menekşe Bakım Merkezi'nin ihmalkârlığı vardır. Oğlumun bir çocuk tarafından bu derece darp edileceğine inanmıyorum. Söz konusu olayda kimin ihmali var ise şikâyetçiyim.”

DOSYA İKİ BUÇUK AYDA KAPATILDI

Olayın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bakım merkezi çalışanları İsmail Ç., Mesut A. ve Nizami K. hakkında “Akıl hastası üzerinden bakım ve gözetim sorumluluğunu ihmal etmek” suşundan soruşturma başlattı.

Ancak 15 Ekim 2025 tarihinde soruşturma “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek davaya dönüştürülmeden kapatıldı.

Şüpheliler, “İsmail Kuzu’ya diğer engelliler tarafından şiddet uygulandığını ve ihmallerinin bulunmadığını” iddia etti. Savcılık ise dosyanın kapatılma gerekçesini “Delil yetersizliği” olarak açıkladı. İsmail Kuzu’nun ailesi ise “Çocuğumuz hâlâ acılar içinde. Ancak sorumlulardan hesap sorulmadı” dedi.

NE OLMUŞTU?

BirGün, İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde, otizmli çocukların çıplak gezdirilip aç bırakıldıkları, birbirlerinin dışkısını yedikleri, görevlilerce dövüldüğü ve bu merkezin hâlâ açık olduğunu ortaya çıktı. Skandalın gündem olmasının ardından özel bakım merkezi kapatıldı.

Aile Sosyal Hizmetler ve İl Müdürlüğü tarafından üç aylık döneme ait kamera kayıtları incelenerek hazırlanan raporda da 62 engelli çocuk ile yetişkin bireyin kaldığı merkezde 100’ün üzerinde ihmal ve istismara imza atıldığı vurgulandı. Merkezde devlet korumasında engelli çocuklar ile bireylerin de kaldığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bakım merkezinin kapatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti: "Haberlere konu olan özel bakım merkezi ile ilgili iddiaların tespitinin ardından il müdürlüğümüzce ivedilikle teftiş başlatılmıştı. İddialara ilişkin ihmali bulunan kişilerin iş akdi feshedilip, Cumhuriyet Başsavcılığına Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştu. Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz.”