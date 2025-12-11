Giriş / Abone Ol
Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticisi avukat Naim Eminoğlu sosyal medyada yayılan yargı paketinin ardından müteahhitlerin serbest kalabileceği konuşmasının ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

  • 11.12.2025 21:30
  • Giriş: 11.12.2025 21:30
  • Güncelleme: 12.12.2025 00:02
Kaynak: Haber Merkezi
"Yargı paketi ile depremde yıkılan binaların müteahhitleri serbest kalabilir" diye uyaran avukat Naim Eminoğlu tutuklandı

İstanbul Çağlayan’da bulunan Halkın Hukuk Bürosu ofisine dün sabah saatlerinde polis baskını düzenledi. Baskında isimsiz bir ihbar üzerine gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticisi avukat Naim Eminoğlu'nun tutuklandığını ÇHD İstanbul Şubesi duyurdu.

Eminoğlu 7 Aralık'ta "6 Şubat depremi sonrasında eski avukatları ziyaret ettik. 99 depreminde ne yaptınız, nasıl bir yol izleyelim dedik. Bana dediler ki; hiçbir şey olmadı, olmayacak, 2 sene sonra af çıktı, davalar kapatıldı. Şimdi de aynısını yaşıyoruz. Asrın felaketi diyorlar, asrın katliamı bu" ifadelerini kullanmış ve hedef gösterilmişti. Eminoğlu ayrıca Kartalkaya ve deprem davalarına da bakıyordu.

