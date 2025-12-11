Yargı paketi ile depremde yıkılan binaların müteahhitleri serbest kalabilir diyen avukat Naim Eminoğlu tutuklandı

İstanbul Çağlayan’da bulunan Halkın Hukuk Bürosu ofisine dün sabah saatlerinde polis baskını düzenledi. Baskında isimsiz bir ihbar üzerine gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticisi avukat Naim Eminoğlu'nun tutuklandığını ÇHD İstanbul Şubesi duyurdu.

Eminoğlu 7 Aralık'ta "6 Şubat depremi sonrasında eski avukatları ziyaret ettik. 99 depreminde ne yaptınız, nasıl bir yol izleyelim dedik. Bana dediler ki; hiçbir şey olmadı, olmayacak, 2 sene sonra af çıktı, davalar kapatıldı. Şimdi de aynısını yaşıyoruz. Asrın felaketi diyorlar, asrın katliamı bu" ifadelerini kullanmış ve hedef gösterilmişti. Eminoğlu ayrıca Kartalkaya ve deprem davalarına da bakıyordu.