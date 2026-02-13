Yargı pratiği tüm ülkeye taşınacak

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Gürlek’in atamasını, “İstanbul’da inşa edilen yargı pratiğinin Türkiye geneline taşınacağının ilanı” olarak nitelendiren Çiftci, “Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde gördüğümüz tablo, seçilmiş belediye başkanlarına yönelen sistematik soruşturmalar, gizli tanık mekanizmasının geniş ve tartışmalı kullanımı, siyasi söylemlerin iddianame metinlerine taşınması ve tutuklamanın bir tedbir olmaktan çıkarılıp fiili cezaya dönüştürülmesidir. Şimdi bu anlayış Adalet Bakanlığı’na yerleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Gürlek’in atanmasından duyulan kaygının, “Haklı ve meşru” olduğunu söyleyen CHP’li Çiftci, “İstanbul’daki dosyalarda, özellikle belediyelere yönelik süreçlerde, iftiracılığın nasıl teşvik edildiğini, beyana dayalı kurgular üzerinden nasıl suç anlatıları üretildiğini ve ailelerin hedef alındığını gördük. Şimdi aynı yöntemlerin ülke geneline yayılmayacağının garantisini kim verebilir?” diye sordu.

DEVAM EDEN DAVALARI ETKİLER

Çiftci, Adalet Bakanı’nın aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun da başkanı olduğunun altını çizdi. HSK’nin mevcut yapısının uzun süredir tartışma konusu olduğunu vurgulayan Çiftci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tablo içinde, doğal hakim ilkesinin, yargıç teminatının ve tarafsızlık ilkesinin nasıl korunacağı hayati bir sorudur. İstanbul’da belirli dosyalarda gördüğümüz kadrolaşma ve yönlendirme şimdi çok daha geniş bir ölçeğe taşınma riski taşımaktadır. Bu atama, devam eden davaların niteliğini de tartışmaya açmıştır. Biz başından beri, ‘Bu davalar siyasidir’ derken şimdi o sürecin en kritik aktörlerinden birinin bakan yapılması, haklılığımızı bir kez daha ortaya çıkarmıştır.”

Türkiye’nin, “Elitlik ilkesini esas alan, tutuksuz yargılamayı temel kabul eden, AYM kararlarını tartışmasız uygulayan” bir yargı düzenine ihtiyacı olduğunun altını çizen Çiftci, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin ihtiyacı; eleştiriyi cezalandıran, muhalefeti kriminalize eden bir adalet anlayışı değildir. Biz bu süreçte hem hukuk devleti vurgumuzdan vazgeçmeyeceğiz hem de mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Eğip bükmeden adaleti arayacağız.”