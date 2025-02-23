Yargı siyasi faaliyet yapıyor

HABER MERKEZİ

DEM Parti MYK, HDK soruşturmasındaki tutuklamalara tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, iktidara karşı siyaset üretmenin suç haline getirildiği belirtilirken ‘‘Bu operasyonla yargı, iktidar adına siyasal faaliyet yürüttüğünü ve hukukun hiçbir ilkesini takmadığını bir kez daha ilan etmiştir’’ denildi.

MYK tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘‘Bu operasyonla yargı, iktidar adına siyasal faaliyet yürüttüğünü ve hukukun hiçbir ilkesini takmadığını bir kez daha ilan etmiştir’’ denAildi. Alınan kararların siyasi olduğu belirtilirken bu soruşturmanın siyasi gerekçeleri için ise “Siz neden iktidara karşı örgütleniyorsunuz, neden siyaset yapıyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

‘‘Yargı iktidar adına siyasal faaliyet yürütüyor’’ başlıklı açıklamada ‘‘Yargı, iktidara karşı muhalefeti ve siyaset yapmayı suç ilan etmiştir’’ denildi.

DİNAMİTLEME ANLAYIŞI

DEM Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki stratejisi olan ‘kent uzlaşısının’ bir suç gibi yansıtıldığını belirten DEM Part MYK’nin açıklaması şu şekilde:

"Bu kumpas, toplumsal birlikteliği, siyasal ortaklığı kapsayan “Kent Uzlaşısı”na karşı kurulan bozguncu bir anlayışa dayanmaktadır. Üstelik HDK’nin seçimlerde “Kent Uzlaşısı” kararı verdiği de açık bir yalandır. Bir kez daha söyleyelim ki, “Kent Uzlaşısı”nı suçlama konusu yapmak, “iktidara karşı bir araya gelmeyin, ortak mücadele yürütmeyin, ortak hareket etmeyin” demektir. Kürt-Türk birlikteliğini dinamitleme anlayışıdır. Bölücü ve ayrıştırıcı bir zihniyetin ürünüdür. ‘Kent Uzlaşısı’ kararını partimiz vermiştir ve onurla da bu kararın arkasında durmuştur. Bu karar pek çok yerde yerel yönetimlerin el değiştirmesini sağlamıştır. İşte bu operasyon bu nedenle bir intikam operasyonudur. Bu zihniyetle oluşturulan iddialar HDK’yi değil eşit, özgür ve bir arada yaşama hedefine karşı açık ve aleni bir saldırıdır. Ama hatırlatmak isteriz ki, her baskıcı ve mutlakçı rejim sonunu kendi elleriyle ve bu yöntemlerle hazırlar. İktidar topluma büyük acılar yaşatarak ülkeyi uçuruma sürüklemektedir. Biz ülkenin uçuruma sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Partimiz bu gidişata dur diyecektir. Bir kez daha söylüyoruz: Kumpas davalarına son verin. Cezaevlerinde rehin tuttuğunuz ve hukuksuzca tutukladığınız arkadaşlarımızı serbest bırakın.’’

Yerine kayyum atanan Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan ise iktidarın politikalarını eleştirerek, “Sizden korkmuyoruz. Partimize, mücadelemize daha çok bağlanacağız. Dersim Çorum’dur, Gazi’dir, Roboski’dir.” diye belirtti. Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’ne değinerek, konuşmasında ‘barış’ vurgusu yaptı.

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İNKÂR POLİTİKASINDAN VAZGEÇİN

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dersim İl Örgütü 2’nci Olağan Kongresi’ni kentte bulunan bir otelde gerçekleştirdi. “Özgürlük için örgütleniyoruz” şiarıyla gerçekleştirilen kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı. İktidarın baskı, gözaltı ve tutuklama politikalarına dikkat çeken Bakırhan, inkâr politikalarının terk edilmesi çağrısı yaptı. 1 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan sürece değinen Bakırhan, ‘‘Türkiye’de 1 Ekim’de yeni bir tartışma süreci başladı. Bir tarafta Kürt sorunu konuşuluyor, bu tartışmaların bir barış sürecine evrilmesi tartışmaları var. Diğer taraftan dolu dizgin bir zulüm var, tutuklamalar var, gözaltılar var, kayyımlar var, bugüne kadar görmediğimiz vahşet politikaları hayata geçiriliyor. Haklı olarak ‘ne oluyor?’ diye soruyorsunuz. Ülkeyi yönetenler mevcut antidemokratik koşullardan beslenenler, bu antidemokratik uygulamalar üzerine kendisini inşa edenler demokrasiye kolay gelmezler. Barışı ve özgürlüğü kolayca kabul etmezler. Çünkü onların varlık gerekçeleri baskıdır, reddir, inkârdır. Alevinin kimliğini yok saymaktır, Kürt’ü yok saymaktır. İşte tam da 1 Ekim’den sonra başlayan tartışmaların sebebi budur.’’ dedi.