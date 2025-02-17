Yargı sopasıyla nasıl çözeceksiniz?

Haber Merkezi

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasının ardından kentte başlayan protestolar devam ediyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün’ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanları DBP il binası önünden Cumhuriyet Caddesi’ne doğru yürüdü.

Polis, toplanan kitlenin eş genel başkanlarla bir araya gelmesine izin vermedi. Polisin tutumuna tepki gösteren kitleye yönelik müdahalede çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Burada ilk olarak konuşan Tuncer Bakırhan açıklamasında "Van halkının seçimlerde aldığı 14-0 Van halkının onurudur. 3 dönemdir bir halkın iradesine kayyım atanıyor, gasp ediliyor. Bu sömürge hukuku değil midir? Siz Kürt sorunun demokratik yollarla çözülmesinden yana mısınız? Siz bu Kürt düşmanlığıyla nasıl barış yapacaksınız? Abdullah Öcalan barış için çözüm üretmeye çalışırken ne yapıyorsunuz? Halkımızın eli barış istiyor, diyalog istiyor. Kayyum atayarak, yargı sopasıyla mı barışa katkı sunacaksınız? Karar verin, demokratik çözüm mü? Diyalog mu, müzakere mi, Kürt düşmanlığı mı? Buyurun bunun cevabını siz verin. Bu el barış istiyor, bu el çözüm istiyor. Bu el istiyor ki Kürt halkı kendi iradesini seçsin, kendi iradesi ile yönetilsin. Bu el diyor ki şiddet ve çatışma yerine demokratik zeminde sorunları müzakereyle, diyalogla çözelim. Kayyum atayarak, tutuklayarak, yargı sopasıyla muhalifleri, Kürtleri terbiye ederek mi çözeceksiniz?" diye belirtti.

Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması nedeniyle kent genelinde başlayan protestolarda gözaltına alınan 6 gazeteciden 4’ü serbest bırakıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Zeydan’ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasıyla ilgili bir heyet görevlendirdi. Van’a gidecek heyet burada temaslarda bulunacak.

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HEYET BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında dün Erbil’de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmeyle ilgili DEM Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyet Mesut Barzani ile görüştü. Barzani’nin Kürdistan Bölgesel Yönetimi Pirman ilçesinde bulunan ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Bu görüşme, DEM Parti İmralı Heyeti’nin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında gerçekleşti. Görüşmede İmralı Heyeti esas olarak Sayın Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı.”