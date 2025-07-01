Yargı sopasıyla yeni rejim inşası

POLİTİKA SERVİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin ön seçimde 15 milyondan fazla oy alarak Cumhurbaşkanı Adayı seçilen Ekrem İmamoğlu ile birçok belediye başkanı ve bürokratın gözaltına alındığı 19 Mart darbesinden bu yana 104, 23 Mart’ta gelen tutuklamaların üzerinden ise 100 gün geçti. Operasyonlar kapsamında bugüne dek 264 kişi gözaltına alınırken, 156 kişinin tutuklandığı belirtildi. Yargılamalara ilişkin henüz bir iddianame de hazırlanmadı.

İBB operasyonları aynı zamanda iktidarın yargıyı “yol temizliği” yapmak üzere nasıl sopa olarak kullandığını gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta “turp” ve “ahtapot” benzetmesi yaptığı soruşturmalarda bugüne dek halkı ikna edecek delillere rastlanmadı. Ortaya atılan iddialar İBB tarafından yalanlanırken kamuoyu yoklamaları da halkın büyük çoğunluğunun bu operasyonların hukuki değil, siyasi bir zeminde gerçekleştiğine inandığını ortaya koydu. Araştırmalara göre yalnızca yüzde 25 ile 30 arası bir seçmen kitlesinin operasyonlara ikna olduğu görüldü.

REJİMİN İNŞASI İÇİN YOL TEMİZLİĞİ

Gözaltına alınanların darbe günlerini hatırlatacak şekilde, iki kollarında polis ve tek sıra halinde adliyeye sevk görüntüleri tepki çekti. Suçlamalar ise Ergenekon ve Balyoz dönemi kumpas davalarının hazırlanış şeklini andırdı. Halkın çoğunluğunun rızasını alamayan Saray yönetimi seçimsiz, sandıksız, muhalefetsiz bir rejim inşasına girişirken karşısına çıkan engelleri yargı sopası ile temizliğe girişti. Gelinen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıkta en büyük rakibini yarış dışına itmek, CHP’yi de sınırlarını kendisinin çizdiği bir muhalefet hattına çekmek için tüm kozlarını masaya sürdü.

Bazı yandaş gazete ve televizyonlarda İBB operasyonları hakkında iddianame dahi hazırlanmamış olmasına rağmen, “İmamoğlu Suç Örgütü” başlıkları atıldı. Emniyet ve Valilik açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pek çok konuşmasında aynı vurgu yapıldı. İBB operasyonları, dokunanın yandığı bir davaya dönüştürülürken, CHP Lideri Özgür Özel de sürecin ABD ve Trump destekli bir darbe olduğunu defalarca yineledi. 100. Günde yaşananları bir kez daha hatırlatalım:

İmamoğlu hakkında "terörle mücadelede görev olan kişileri hedef gösterme" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturmalar açılırken, diploma konusunda karar 18 Mart akşam saatlerinde çıktı. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Ekrem İmamoğlu’nun 1990’daki yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasının iptalini kararlaştırdı.

19 Mart sabahına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "yolsuzluk" ve yerel seçimlerdeki kent uzlaşısına ilişkin "terör" iddialı iki ayrı soruşturmada İmamoğlu ile birlikte çoğunluğu İBB bürokratı ve çalışanı toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 4 gün sorguda beleyen İmamoğlu ve bürokratlar 23 Mart’ta, ön seçimin yapıldığı ve kurulan dayanışma sandıklarında 15 milyondan fazla oy aldığı gün tutuklandı.

"Yolsuzluk" soruşturmasında İmamoğlu’nun yanı sıra Beylikdüzü’nün CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe’nin da arasında bulunduğu 48 kişi tutuklandı.

"Terör" soruşturmasında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın tutuklanması kararlaştırıldı. Ancak sağlık sorunları uzun süre gündeme getirilen ve tutuklu bulunduğu sürece birkaç kez hastaneye sevk edilen Polat, daha sonra "ev hapsi" ile serbest bırakıldı.

Operasyonları devam eden mali soruşturma kapsamında İmamoğlu ve yakın çevresine “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları yöneltilirken “kent uzlaşısı” soruşturmasında ise İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu yedi kişiye “PKK/ KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlaması yöneltildi.

İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması da "dalga dalga" sürdürüldü. Soruşturmanın 26 Nisan’daki ikinci dalga operasyonunda 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişiler arasında Üsküdar sahilindeki bir büfenin yıkımı esnasında darbedilen İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten de yer aldı. 20 Mayıs’ta düzenlenen 3. dalga operasyonlarında gözaltına alınan 29 kişiden 13’ü tutuklandı. 22-23 Mayıs’ta düzenlenen 4. dalga operasyonlarda ise gözaltı kararı çıkarılan 49 kişiden İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt gibi isimler tutuklandı.

CHP’Lİ 11 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ile başlayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmalarıyla genişleyen CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar 31 Mayıs 2025’te Adana’daki CHP’li bazı belediye başkanlarına kadar uzandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlardan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Aydöner, eski CHP Milletvekili Erdoğdu’nun da arasında bulunduğu 22 isim tutuklandı.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da 19 Haziran’da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.

İBB’ye yönelik soruşturmada "Çınar", "Ladin", "Meşe", "Doğan", "Şahin", "Kartal" kod adlı gizli tanıkların iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı. CHP’li belediyelere operasyonların siyasi olduğunu vurgulayan muhalefet Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını anımsattı. Gizli tanıkların dosyadaki beyanlarında "duydum", "düşünüyorum" şeklinde ifadeler kullandıklarına dikkat çekildi. Gözaltında bulunanlara yöneltilen sorular kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

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REJİM HALKI SİNDİREMEDİ

Siyaset Bilimci Ahmet Murat Aytaç aradan geçen 100 günü değerlendirdi. Aytaç’ın değerlendirmeleri şöyle:

“İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreç, rejimin otoriterlerşme sürecinde kritik bir eşiğin aşıldığı önemli bir kırılma yarattı. Türkiye’deki otoriter uygulamalar, dünyadaki diğer benzerlerinden, örneğin Rusya veya Venezüella gibi ülkelerden muhalefet toleransının kısmen daha yüksek olması bakımından ayırtediliyordu. Ancak AKP 8. Olağan Kongresi’nde Erdoğan’ın “muhalefetin dönüştürülmesi” görevi şeklinde tanımladığı projenin uygulamaya konmasıyla beraber Türkiye’de muhalefetin sadece iktidarın meşrulaştırmasına yaradığı, bir başka deyişle gerçek bir ikitdar alternatifi olmadığı müddetçe kabul gördüğünü ortaya koyuyor. Bu bağlamda, son 100 gün, iktidarın gerekli görürse seçmen tercihlerini hiçe sayabileceğini, ana muhalefet partisini bile bu bakımdan dizayn etmeye kalkışabileceğini göstermiştir.

Ahmet Murat Aytaç - Siyaset Bilimci

ORTAK MÜCADELE ZEMİNLERİ OLUŞTU

Uzun zamandır durgun bir görüntü arz eden sokak muhalefetinin bu süreçte tekrar canlanması ise ilk vurgulanması gereken nokta. Kararın açıklanmasının hemen ardından üç büyük şehirde ve giderek diğer kentlerde kitlesel protestolar ortaya çıktı. Özellikle üniversite gençlerinin bu süreçte aktif ve yönlendirici bir rol oynadığını gözlemliyoruz. Öğrenciler hem ders boykotlarıyla hem de önerdikleri tüketim boykotlarıyla muhalefetin en yaratıcı, en direngen kesimini temsil ediyor. İşçiler, memurlar, çiftçi ve esnaflar da bu 100 gün boyunca grev, boykot veya benzeri eylemlerle tepkilerini ortaya koydu. Çok geniş bir toplumsal kesimin, ortak bir muhalefet zemininde biraraya gelmesi Gezi sürecinden bu yana görmediğimiz bir gelişmedir.

En önemlisi de, demokratik ititraz dalgasını hedef alan yargı ve polis baskısının toplumsal muhalefeti sindirememesi, insanların yılgınlığa kapılmamasıdır. Yerel seçimler sonrasında toplumsal tabanı daralan iktidar blokunun meşruiyeti daha geniş bir halk kesiminin gözünde de ciddi yaralar aldı. Hükümet, bu yargı operasyonlarını yolsuzlukla mücadele ve siyasi partilerin vesayetten kurtarılması biçiminde savunsa da, ben geniş toplumsal kesimlerin iktidarı artık rıza ve meşruiyet üreterek değil, toplumu bölerek ve muhalefeti güçsüzleştirerek ayakta kalmaya çalıştığını gördüğü kanaatindeyim. Hükümet yargı operasyonlarını yolsuzlukla mücadele ve siyasi partilerin vesayetten kurtarılması biçiminde savunsa da, ben geniş toplumsal kesimlerin iktidarı artık rıza ve meşruiyet üreterek değil, toplumu bölerek ve muhalefeti güçsüzleştirerek ayakta kalmaya çalıştığını gördüğü kanaatindeyim.

19 Mart ile başlayan süreç, muhalefet partilerini hem içeriden hem de dışarıdan gelen baskılarla sınayan bir sınava dönüştü adeta. İYİ Parti lideri Dervişoğlu’nun boykot çağrısı, merkez sağın da artık seçimlerin meşruiyetini sorgulamaya başladığını gösterirken CHP hukuki mücadele ile sokak siyasetini birleştiren çok yönlü bir siyasi hat geliştirdi.

Ancak muhalefetin bu süreçteki tepkilerinin büyük ölçüde savunmacı ve tepkisel düzeyde kaldığını saptmak gerekiyor. Radikal bir değişim ya da iktidarı sarsacak nitelikte stratejik hamleler – genel grev, Meclis’ten çekilme, sürekli miting gibi – devreye sokulmadı. Daha çok toplumsal muhalet düzenli periyotlarla kendini tekrar eden, talepleri kalıplaşmış programatik bir eylem şablonuna dökülerek rutinleştirildi.

İKTİDAR RUTİNİ SEVER

İktidarlar rutini sever, zira muhalefetin öngörülebilir ve denetlenebilir bir çerçevede kalmasını tercih eder. Muhalif partiler kendilerini sokağın yaratıcı gücüne ve beklenmedik olanın etkisine açmak yerine, tüm siyasal enerjiyi mevcut kurumsal düzenlemeler ve hukuk çerçevesinde yapılması mümkün gözükmeyen bir erken seçim talebine kilitledi.

BİRLEŞİK BİR CEPHE OLUŞTURULMALI

Bu sürecin karşısında muhalefetin dört temel başlıkta yeni bir mücadele hattı kurmasının anlamlı olacağına inanıyorum: Demokratik ilkelerde birleşmiş bir muhalefet cephesi oluşturmak, sivil ve yaratıcı protestolarla toplumsal direnişi sürdürülebilir kılmak, iktidarın uluslararası meşruiyetini sorgulatacak ve muhalefetin desteğini arttıracak diplomatik hamleler yapmak ve en önemlisi de alternatif bir Türkiye vizyonu sunmak. Bu adımlar, rejimin dizayn ettiği otoriter yapıyı parçalayabilecek bir direniş stratejisinin omurgasını oluşturabilir.”

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"ETKİN PİŞMANLIK" İÇİN DAYATMA YAPTILAR

İBB odaklı soruşturmalarda bugüne dek 36 kişi ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdi. Bunlardan 32’si tahliye edildi. CHP’li kurmaylar etkin pişmanlığın bir dayatma olduğunu vurguladı.

AA‘nın haberine göre şu 12 kişi yakın zaman önce ‘etkin pişmanlık’ ifadesi verdi:

İş insanı Ahmet Sari ve kardeşi İsmail Sari İş insanı Adem Soytekin, kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler İş insanı Nezahat Kurt

İSTAÇ ( İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay,

İBB Harita Mühendisi Yakup ÖnerAvukat Orçun Muhittin YılmazBülent Yılmaz.

Eski CHP Şişli belediye meclis üyesi Umut Şenol

İş insanı Berat Çağrı Kapki. Haberde Adem Soytekin, Ziya Gökmen Togay, Yakup Öner ve Orçun Muhittin Yılmaz’ın ifadelerinin yeterli bulunmadığı yazıldı.

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SAVUNMA HAKKI BİLE FİİLEN YOK SAYILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye yönelik yürütülen yargı süreçlerine ilişkin hukukçular tarafından yapılan değerlendirme, operasyonların yalnızca İmamoğlu’na veya belediyeye değil, topyekûn muhalefete ve anayasal düzene karşı yürütülen bir müdahale olduğunu ortaya koyuyor.

Hukukçular, operasyonların “hukuk eliyle yürütülen siyasi bir tasfiye süreci” olduğunu ifade ederek, sürecin arka planında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük mühendislik olduğunu vurguluyor.

Söz konusu değerlendirmeye göre, sürecin başlangıcı, iktidarın “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti’nin ise “Demokratik Cumhuriyet” olarak adlandırdığı yeni siyasal hattın 22 Ekim 2025’te Devlet Bahçeli tarafından kamuoyuna ilan edilmesine kadar uzanıyor. Özellikle Bahçeli’nin 1 Ekim 2025’te TBMM Genel Kurulu’nda DEM Partili vekillerle temas kurmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 8 Ekim’de gerçekleştirilen görev değişiklikleri, operasyonların düğmesine basıldığını gösteriyor.

Bu gelişmeler ışığında, İmamoğlu ve İBB’ye yönelik yargı süreçlerinin, muhalefeti etkisizleştirmeyi amaçlayan daha geniş bir siyasal planın parçası olduğu belirtiliyor. “Kamuoyu denetiminin imkânsız hale getirildiği” ifade edilen süreçte, binlerce sayfalık dosyalarla, tutukluluk tedbirinin yargısız infaza dönüştüğü, manipülatif ifadelerle suç algısının oluşturulmaya çalışıldığı kaydediliyor.

Hukukçular, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun görev alanını aşarak soruşturmaların yönünü belirleyecek biçimde hukuki niteliği olmayan değerlendirmelere imza attığını belirtiyor. Özellikle İBB avukatlarının gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilmesi, Ekrem İmamoğlu’nun avukatının tutuklanması ve tüm bunların Adalet Bakanlığı izni olmadan gerçekleştirilmesi, “savunma hakkının fiilen yok sayıldığının” göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, CHP hakkında yetkisiz mahkemelerde açılan davalar, kurultay iptali girişimleri ve İBB’nin bir “suç örgütü” gibi gösterilme çabası, ülkenin ana muhalefet partisinin tümden ortadan kaldırılmasına yönelik bir strateji olarak yorumlanıyor.

Hukukçular, yaşananların yalnızca CHP ve İBB ile sınırlı olmadığına dikkat çekerek; Ekim 2025’ten bu yana gazetecilerden öğrencilere, iş insanlarından sanatçılara kadar birçok yurttaşın temel hakları ihlal edilerek gözaltına alındığını ve anayasal düzenin fiilen askıya alındığını dile getiriyor.

Sonuç olarak yapılan değerlendirmede, bu sürecin çok önceden planlandığı, DEM Partili belediyelere atanan kayyımlar, Gezi ve ÇHD davalarıyla altyapısının oluşturulduğu, Ekim 2025 itibarıyla da açık rejim dönüşümüne girildiği belirtiliyor.

Hukukçuların yaptığı değerlendirmeye göre de rejim açısından bu sürecin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı, demokrasi güçlerinin örgütlü mücadelesine ve kararlılığına bağlı.