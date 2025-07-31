Yargı süreci devam ediyor, atama yapıldı

Karşıyaka Belediyesi’nde iki kadın çalışanın şikâyeti üzerine hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlamaları yöneltilen eski Belediye Başkan Yardımcısı B.A., İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spor İşleri Daire Başkanlığı görevine atandı. Hakkında adli süreç devam eden B.A.’nın göreve getirilmesine kadınlar tepki gösterdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Kadın Meclisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu atamanın kadınların adalet ve güvenlik taleplerini yok saymak anlamına geldiğini belirtti. Açıklamada, B.A.’nın Karşıyaka Belediyesi’ndeki görevinden idari soruşturma nedeniyle alındığı, göreve iade için açtığı davanın ise mahkeme tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

Savcılığın, kadın çalışanların şikâyeti üzerine hazırladığı iddianameyle birlikte B.A. hakkında yargılamanın başlayacağına dikkat çekilen açıklamada, ilk duruşmanın 15 Ocak 2026’da görüleceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca B.A.’nın, kendisi hakkında şikâyetçi olan kadınlar hakkında “iftira ve itibar suikastı” gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunun savcılık tarafından reddedildiği, kadınlar hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildiği belirtildi.

KESK İzmir Kadın Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çağrıda bulunarak, “Hakkında ciddi iddialar bulunan bir kişinin yargı süreci tamamlanmadan Daire Başkanlığı gibi önemli bir makama atanması kabul edilemez. Bu atama derhal geri çekilmeli, ilgili kişi görevinden alınmalı ve yargı süreci sonuçlanana dek herhangi bir kamusal sorumluluk üstlenmemelidir.” dedi.

Açıklama, şu ifadelerle son buldu: “Biz kadınlar, bu süreci sonuna kadar takip edeceğimizi, mağdur kadın arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi ve kamusal alanlarda tacize, mobbinge, şiddete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”