‘Yargı tarihimize kara bir leke’

Haber Merkezi

Sivas Katliamı Davası’nda müebbet ceza alan 17 hükümlü, zamanaşımından dolayı tahliye edildi. Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin yakınları, mücadelelerinin yıllardır görmezden gelindiğine ilişkin açıklama yaptı.

Tahliyelere, Laiklik Meclisi de bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Açıklamada, "Ülkemizde, sola karşı istikrarlı bir yargı pratiği olarak uygulanan ‘örgütlü suç’ kapsamı, faşist veya şeriatçıların yargılandığı çoğu davada olduğu gibi, Sivas Katliamı Davası’nda da uygulanmadı. Bu dava ‘zamanaşımı’ bahanesiyle düşürülerek, yargı tarihimize bir kara leke daha olarak kazındı. 1990’larda Sivas’ta, laik cumhuriyete yönelik yakılan karşı devrim fitili bugün ülkemizin üzerinde her an patlamaya hazır bir bomba olarak durmaktadır. Tüm yurttaşları laiklik mevziinde buluşmaya ve laiklik mücadelesine güç vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.