Yargıç ‘sınır dışı’ açıklaması istedi

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ABD'de Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 250’den fazla göçmenin sınır dışı edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden açıklama istedi.

Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı ve ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu yetkili Tom Homan, yargıcın kararını "umursamadığını" söyledi. Homan, "Bu yönetimin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Durmayacağız." ifadelerini kullandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, ABD tarafından El Salvador'daki yüksek güvenlikli hapishaneye gönderilen Venezuelalı göçmenlerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığını belirterek, vatandaşlarının korunması için Birleşmiş Milletler'in (BM) harekete geçmesini istedi.