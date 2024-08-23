Yargıçlar grevde

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Meksika’da binlerce yargıç, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un (AMLO) yargıçların halk oylamasıyla belirleneceği yargı reformuna karşı süresiz greve çıktı.

Haziran ayındaki seçimleri rekor bir oyla kazanan Morena partisi, yaklaşık bir senedir gündemde olan anayasal reformu AMLO’nun eylül ayında görev süresi sona ermeden geçirmek için geçen hafta harekete geçti. Teklif, Morena’nın süper çoğunluğu elde ettiği Meksika Parlamentosu’nun alt kanadı Kongre’ye sunuldu. Reform, burada kabul edilmesinin ardından Morena’nın çoğunluğu kıl payı kaçırdığı üst kanat Senato’da oylanacak.

‘ADALETTE TEMİZLİK’

AMLO, “yargıdaki yozlaşmanın kökünü kazımak” için reformun gerekli olduğunu savunurken muhalifler ise güçler ayrılığını ortadan kaldırarak yargıyı siyasi iktidarın eline bırakacağı gerekçesiyle reforma karşı çıkıyor. Bazı yargıçları ülkedeki organize suç çetelerine boyun eğmekle suçlayan AMLO’nun ekim ayında görevi teslim edeceği Claudia Sheinbaum da teklife destek veriyor.

Plana göre yargı adayları hükümetin yürütme, yasama ve yargı organları tarafından aday gösterilecek. Daha sonra hizmet etmek için gerekli yeterliliklere sahip olduklarından emin olmak amacıyla her şube tarafından oluşturulan özel komiteler tarafından incelenecekler. Son olarak adaylar halk oylamasına sunulacak.

‘YARGI ZAYIFLAYACAK’

Yargı mensuplarının grev çağrısı ilk olarak pazartesi günü yapıldı. Yaklaşık 55 bin yargı görevlisini temsil eden sendikalar, reformların liyakate dayalı mahkeme işlerini zayıflatacağı yönündeki endişelerini dile getirerek süresiz grev başlattı. Ülke genelindeki mahkemeler, acil davalar haricinde askıya alındı. Yargıç Juana Fuentes Velaquez, “ülkenin eşi benzeri görülmemiş anayasal bir krize ilerlediğini” belirterek grevin reform iptal edilene kadar veya Kongre ortak bir karar için yargıyla iletişim kurana kadar süreceği bildirdi.

‘YARGI SUÇA YENİLDİ’

Morena milletvekili Ignacio Mier, tasarının önceki versiyonunda bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “yasal kesinliği ve Meksika halkının adalete erişimini garanti altına alan bir yargı sistemi sunduklarını” söyledi.

İKTİDARI GÜÇLENDİRECEK

Al Jazeera’nın haberine göre Meksika hükümetinin 2023’te yaptığı bir araştırmaya katılanların yarısı, adalet sistemine çok az güvendiğini veya güvenmediğini belirtiyor. Bir başka araştırma ise 2023’te vakaların yüzde 92’sinden fazlasında suçların ihbar edilmediği ve soruşturma açılmadığını ortaya çıkardı.

Reform karşıtları ise AMLO’nun “politika hedeflerine uygun olmayan kararlar konusunda hakimlerle sık sık kavga ettiğine” dikkat çekiyor. Reformu eleştirenlerin büyük kısmı ülkedeki ceza adaleti sisteminde reforma ihtiyaç duyulduğu konusunda fikir birliğinde olsa, başta soruşturma açmakla sorumlu savcılık ofislerine değinilmemesi gibi birçok eksiği olduğunu belirtiyor.