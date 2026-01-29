Yargıçlar Sendikasının “var” olduğu mahkeme tarafından üçüncü kez bir tespit edildi

Yargıçlar Sendikasının hukuken var olduğu üçüncü kez mahkeme kararıyla tespit edildi. Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, Ankara 18. İş Mahkemesinin 22 Ocak’ta verdiği kararla sendikanın yokluğunun tespiti isteminin reddedildiğini açıkladı.

Karadağ’ın açıklamasına göre Yargıçlar Sendikası, 16 Kasım 2012 tarihinde kuruluş dilekçesi ve tüzüğünün Ankara Valiliği’ne verilmesiyle hukuken kuruldu. Ancak sendikanın kuruluş süreci başından itibaren idarenin direnciyle karşılaştı. Valilikte dilekçenin kabul edilmemeye çalışıldığını belirten Karadağ, “Yargıçlar sendika kuramaz” gerekçesine rağmen dilekçenin havale edilmesini sağlayarak kuruluşun hukuken tamamlandığını ifade etti.

Sendikanın üyelik aidatlarının kesilmesi ve devlet katkısından yararlanabilmesi amacıyla açılan dava sonucunda Ankara 12. İdare Mahkemesi, 29 Nisan 2014 tarihli kararıyla sendikanın tüzel kişilik kazandığına hükmetti. Bu karar doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendikaya dosya kodu vermek zorunda kaldı ve aidat kesintileri başlatıldı.

Bunun üzerine Ankara Valiliği bu kez sendikanın tüzel kişiliğinin yokluğunun tespiti ve feshi istemiyle Ankara 11. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Dava reddedildi; verilen kararlar Danıştay ve Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Böylece Yargıçlar Sendikasının varlığı hem idari hem de adli yargı tarafından iki kez hüküm altına alındı.

Karadağ, ayrıca Danıştay 10. Dairesi’nin 15 Aralık 2014 tarihli kararıyla da sendikanın varlığının kabul edildiğini ancak Danıştay Başkanlığının bu karara uymadığını hatırlattı. Bu duruma karşı açılan davanın ise dönemin siyasi baskıları altında sonuçsuz kaldığını savundu.

"İDARE TARAFINDAN DA KABUL EDİLDİ"

Sendikanın varlığı yalnızca mahkemelerce değil, idare tarafından da kabul edildi. Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı, 8 Mayıs 2015 tarihli yazısıyla Yargıçlar Sendikasını Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında toplantıya davet etti. Aynı dönemde Adalet Bakanlığı da Avrupa Birliği’ne, yargıçların örgütlenme hakkı bulunduğunu ve Yargıçlar Sendikasının kurulduğunu bildirdi. Bu açıklama BirGün Gazetesi’nin manşetinde yer aldı.

Tüm bu süreçlere rağmen Ankara Valiliği, son olarak Ankara 18. İş Mahkemesinde sendikanın “yokluğunun tespiti” istemiyle yeni bir dava açtı. Davanın ilk aşamasında usulsüz tebligatlar ve sendika yönetiminin ihmalleri nedeniyle yokluk kararı verildiğini belirten Karadağ, mevcut yönetimin olağanüstü çabaları ve baroların desteğiyle davanın yeniden görüldüğünü söyledi.

22 Ocak’ta verilen kararla Ankara Valiliğinin açtığı davanın reddedildiğini açıklayan Karadağ, bunun Yargıçlar Sendikasının varlığının üçüncü kez mahkeme kararıyla tescil edilmesi anlamına geldiğini vurguladı. Karadağ, “Türkiye’de ciddi hukuksuzluklar hüküm sürüyor ancak hâlâ hukuku içselleştiren, adalet yolundan sapmayan dürüst yargıçlar var” dedi.