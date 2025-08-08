Yargıda bu kez de İBB borsası iddiası

Ülkeyi büyük bir girdaba sürükleyen Saray rejiminin skandalları bitmek tükenmek bilmiyor. Ülkenin bütün alanları rejim eliyle uçuruma sürüklenirken, LGS sınavı şaibelerinden sahte diploma çetesine kadar hiçbir alan güvende değil.

Son olarak, önceki akşam Tuzla Mitingi’nde yargı alanında oluşan borsa sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, İBB davası üzerinden kurulan bir rüşvet ve ifade borsası olduğunu iddia etti. Bazı savcılarla bağlantılı avukatların “İBB davası borsası” oluşturduğunu öne sürdü. Özel, “Bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp ‘Beni savcı bey yolladı. Avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin, şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin’ diyerek bir çetenin ‘İBB davası borsası’ oluşturduğuna dair kanıtlarımızın elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum. Milyonlarca dolarlık bir dosyayı deşifre etmek samimi çağrımdır. HSK’ye yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz, HSK’ye avukatın telefon ve WhatsApp kaydının dökümünü vereceğim!” dedi.

M.Y. adlı avukatın savcılarla iş birliği hâlinde tutukluların ailelerinden para aldığını söyleyen Özel, bu avukatın tutukluları ziyaret ederek “Beni savcı bey gönderdi, avukatlığını yapacağım” dediğini savundu.

Avukatın şirketleri gezerek iş insanlarını tehdit ettiğini belirten Özel, tutuklu ailelerinin paraları bankalardan çekerek avukata götürdüğünü iddia etti. “Tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada.” diyen CHP lideri, ellerinde somut kanıtların bulunduğunu vurguladı.

Özel, avukatın savcının adını açıkça söyleyerek ifade tarihleri verdiğini, tutukluları telefonla savcıyla görüştürdüğünü iddia etti. CHP lideri, banka dekontları, kamera kayıtları ve ses kayıtları dâhil somut kanıtların ellerinde bulunduğunu açıkladı.

Özel, ismini açıkladığı avukatı Türkiye Barolar Birliği’ne, ilgili savcıyı ise HSK’ye şikâyet edeceklerini de bildirdi. AKP’deki “namuslu” siyasetçilere seslendiğini ifade eden CHP lideri, “Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül talep etsin, bilgileri, belgeleri verelim. Mevcut Adalet Bakanı (Yılmaz Tunç) cesaret göstersin, bu çeteyi hep beraber dağıtalım.” dedi.

YARGI BORSASI AKP’NİN ÜRÜNÜ

“İBB davası borsası kuruldu” iddialarının ardından ise gözler bir kez daha yargıdaki skandallara çevrildi. Geçmişte Fethullahçı olduğu bilinen kimi isimlerin yargıda rüşvet ağı üzerinden serbest bırakıldığı iddiaları gündeme gelmiş, FETÖ borsası olarak da bilinen bu durum kamuoyunun tepkisini çekmişti. O dönemde de ülkenin gündemine oturan ‘FETÖ borsası’nın, uydurma haberler yayınlandıktan sonra yine uydurma şikâyetlerle ya da iş birlikçi kamu görevlileri aracılığıyla açılan soruşturmalarla işlediği gündeme gelmişti. Bugün ortaya çıkan bu iddiaların benzerlikleri ise dikkat çekti.

23 yıllık iktidarları boyunca yargıyı adım adım ele geçiren Saray rejiminin yarattığı bu tablo ise neredeyse ülkenin normali hâline getirildi. Adalet bütünüyle tasfiye edilirken, yargıyı iktidarının devamlılığı için kullanan rejim, yargının tüm organlarında büyük bir çürümeye yol açtı. Uydurma suçlarla muhalefeti yargı aracılığıyla dizayn etmeye çalışan rejim, her kritik eşikte yeni borsalarını yarattı.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın 2023’ün Ekim ayında ortaya çıkardığı bir başka skandal da bu düzenin bir başka yüzünü ortaya çıkarmıştı. Soykan’ın haberinde yargıda rüşvet ağı gözler önüne serilirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı’nın HSK’ye gönderdiği yazıda adliyedeki rüşvet ağı anlatılmıştı. Başsavcı yazısında uyuşturucu kaçakçılarının, bahisçilerin, yasa dışı yollardan para kazananların rüşvetle tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN FOTOĞRAFI

Öte yandan BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP iktidarı döneminde bu tip borsa faaliyetlerinin, ahlaksız tekliflerin daha önce de ortaya çıktığını söyledi. Günaydın, “İnsanların malına mülküne çöktüler. Sonra ‘Şu kadar para verirsen biz bu işi hallederiz’ diyenler oldu ve gerçekten o paralar verildi ve halledildi. Fakat bunun Türkiye siyasetinin bir numaralı konusu olan dosya üzerinde dahi yapılabilmesi çürümüşlüğün derecesini gösteriyor.” dedi.

DERHÂL İNCELEME BAŞLATILMALI

“Bunu yapan avukat, aracı olan avukat veya bu teklifi gönderen her kim ise adaletin bir kez daha bu tip alçakça oyunlara alet edilememesi açısından örnek bir cezalandırmaya muhatap edilmesi lazım.” diyen Günaydın şöyle konuştu:

“Bu doğrultuda, avukatlar açısından Baro Etik Kurulu’nun; savcılar açısından ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) gerekli incelemeyi derhâl başlatması şarttır.”

Başvuruları yarınları düşünerek yapıyoruz

“Tabii, memlekette adalet tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiştir.” derken, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun son seçimini de anayasa mahkemesine taşımış bir siyasetçi olarak, bu yapıdan bir temizlenme, arınma hareketinin çıkmasını bekleyecek saflıkta da değilim. Ancak her türlü başvuru mekanizması bugün olmazsa yarın işe yarar diye düşünerek sonuna kadar kullanılacaktır. Bu başvuruları da bu sebeple yapıyoruz zaten.