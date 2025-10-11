Yargıda çifte standart: İtiraf var işlem yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Melih Gökçek döneminde, AKP İl Başkan Yardımcısı M.A’nın şirketine, “Hayvanat Bahçesi ve Tema Park Teleferik Yapım İşi” ihalesini verdi. 3 Aralık 2013 tarihinde verilen ihale kapsamındaki işlerin yalnızca yüzde 62 oranında tamamlandığı ancak firmaya yüzde 74,8 oranında ödeme yapıldığı belirlendi.

İhaledeki mevzuata aykırılıklar bununla da sınırlı kalmadı. AKP’li yükleniciye, hiçbir gerekçe gösterilmeden 28 milyon 116 bin TL tutarında iş artışı yapıldığı tespit edildi. Öte yandan, sözleşmede 240 günde tamamlanması gereken iş için yükleniciye toplam bin 540 gün ek süre tanındığı da kayda geçirildi. Usulsüz işlemler nedeniyle açığa çıkan kamu zararının, güncel kur ile 2 milyar 400 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

TEFTİŞ KURULU RAPORU

Mansur Yavaş idaresindeki ABB yönetimi, ihaleyle ilgili geriye dönük inceleme gerçekleştirdi. ABB Teftiş Kurulu’nca gerçekleştirilen inceleme, çarpıcı ayrıntıları da ortaya koydu. Teftiş Kurulu raporunda, belediye başkanının bilgisi olmadan ödeme onayı alınamayacağı vurgulanırken dosyadaki ifadeler de dönemin başkanı Melih Gökçek’in sürece tam bilgi ve sorumluluk dahilinde müdahil olduğunu gözler önüne serdi.

“GÖKÇEK’İN BİLGİSİ VAR”

Gökçek döneminde Genel Sekreter Yardımcısı olan ve Fen İşleri Daire Başkanlığı görevini yürüten Vedat Üçpınar, müfettişlere verdiği ifadede teleferik projesindeki iş artışlarının dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bilgisi ve talimatı ile yapıldığını açıkça beyan etti. Üçpınar ifadesinde, “Konuyla ilgili Belediye Başkanımızın da bilgisi bulunmaktadır. Belediye Başkanımıza ilettim, bütçenin elverişli olmaması nedeniyle süre uzatımlarını uygun gördüğünü tarafıma iletmesi üzerine onayladım” ifadelerini kullandı.

ZAMAN AŞIMI RİSKİ

Üçpınar’ın beyanına karşın dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek ve dosyada adı geçen diğer şüpheliler hakkında işleme konulmama kararı verildiği öğrenildi. ABB’nin itirazı ise Danıştay birinci dairesi tarafından, “Melih Gökçek’in bilgisi olmasına rağmen belgelerde imzası olmadığı için” reddedildi. Dosyanın, zaman aşımına uğramak üzere olduğu kaydedildi.