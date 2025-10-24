Yargıda İmamoğlu krizi

Haber Merkezi

İktidara yakınlığı ile bilinen Sontv adlı haber sitesi, Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasına bakan hakimi hedef aldı. Hakimin adını açıkça yazan Sontv, yargı çevrelerinin de A.D.’den ‘rahatsız’ olduğunu iddia etti. Hakimin duruşma kararlarının, İmamoğlu’nu görünür kıldığı eleştirileri yöneltildi.

Mahkemede hem salon krizi, duruşma öncesinde de jandarma ve avukatlar arasında gerginlik yaşandı. Uzun tartışmalar sonucunda ise; duruşma daha büyük bir salona alındı. Hakimin duruşmayı geniş salonda gerçekleştirmesini eleştiren Sontv, "Neden bu ısrar?" sorusunu yöneltti.