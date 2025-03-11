Yargıda işyükü daha da arttı

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi’nin geçen haftalarda açıkladığı bireysel başvuru istatistiklerinde en dikkat çeken veri makul sürede yargılama ihlaliydi. Yüksek Mahkeme’nin bir veya birden fazla hak ihlali sonucuna vardığı 79 bin 251 kararın 56 bin 443’ü makul sürede yargılamaya ilişkindi. Bu veriyi ortaya çıkaran hâkim ve savcıların iş yükündeyse azalma değil artış olduğu ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Sürekli eleştiriye neden olan hâkim ve savcıların iş yüküne ilişkin raporda çarpıcı veriler yer aldı.

Rapora göre 2022’de 1.543 olan savcı başına düşen dosya sayısının 2024 sonunda 1550 olacağı hedeflendi. Ancak yıl sonunda bu sayı 1.703 olarak gerçekleşti. 100 bin kişiye düşen savcı sayısı ise sadece 9 oldu. Benzer bir durum hâkim sayısında da yaşandı. Rapora göre 2022 sonunda 785 olan hâkim başına dosya sayısının 2024 sonunda 830 olması hedeflendi. Ancak bunda da hedefi tutturamayan bakanlığın verisine göre hâkim başına dosya sayısı 875 olarak gerçekleşti. 100 bin kişiye düşen hâkim sayısı ise 19,7 oldu.

Raporun zayıflıklar bölümünde de öne çıkan konu yargının iş yükü oldu. Bakanlığın itirafı niteliğindeki zayıflıklar şöyle sıralandı:

• Yargı organlarının iş yükünün fazla olması

• Adalet personelinin özlük haklarının yetersiz olması

• Hâkim, savcı ve personel sayısının henüz iş yükü ile orantılı olmaması

• Bütçe imkânlarında daralma

Bakanlığın tutturamadığı hedefler arasında cezaevi sayısının yer alması dikkat çekti. Avrupa’da 100 bin kişi başına mahkum ve tutuklu sayısında birinci olan Türkiye’de bakanlık yeni cezaevi inşasını sürdürüyor. Ancak rapora göre 12 tane açılması planlanan ceza infaz kurumu sayısı 8’de kaldı.