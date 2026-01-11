Yargıda itibar toplama arayışları

Gazeteci, sunucu, oyuncu, iş insanı, spor kulübü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu ünlü kişilere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonları gündemde tartışılmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonlar dün de devam etti.

Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Taksöz, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Can Yaman’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bebek Otel ve Klein Phonix dâhil birçok mekânda aramalar yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tartışmaların odağında ise operasyonların siyasi gerekçelerle mi yoksa hukuki gerekçelerle mi yapıldığı sorusu var.

Aksoy Araştırma toplumun bu meseleye nasıl baktığını sordu. Buna göre ankete katılanların yüzde 56,2’si operasyonları hukuki olarak değerlendirirken yüzde 14,2’si siyasi, yüzde 29,6’sı ise hem hukuki hem de siyasi olarak yorumladı.

Seçmen bazında bakıldığında ise durum farklılaşıyor. AKP’ye oy verenlerin yüzde 77,5’i CHP seçmeninin sadece yüzde 26,3’ü operasyonları hukuki olarak değerlendiriyor. Hukuki olarak değerlendirenler için en yüksek oran ise yüzde 90’la MHP’de. Siyasi diyenlerde ise en yüksek oran yüzde 51,6 ile İYİ Parti seçmeninde.

Aksoy Araştırma kurucusu Ertan Aksoy, ünlülere yönelik operasyonlarla ilgili yaptıkları ölçümden çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi: Bu düzeyde bir operasyonun siyasi bir karara dayanmaması ihtimali son derece düşük. “Peki buradaki siyasi karar nedir?” derseniz, bana göre AKP içi bir hizip yarışının olma olasılığı yüksek. Fakat konu sadece bundan ibaret de değil. Diğer taraftan yargının itibarı giderek geriliyor. Adi suçlarda bile yargıya güven son derece düşük. Bunu şu nedenle söylüyorum. Yargının itibarını toparlama arayışı var. “Bakın sadece CHP’li siyasetçiler, sadece İmamoğlu değil herkese artık dokunabilen bir yargı var.” mesajının verilmesinin amaçlandığını düşünüyorum.