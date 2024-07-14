Yargıda tahribatın resmi verisi: Adaletin terazisi güven vermiyor

AKP’nin yargıda yarattığı tahribat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine yansıdı. 2020’de yüzde 60,4 olan adalet hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı da 2023 yılı sonunda yüzde 58,6’ya geriledi.

AKP iktidarında ülke, yargının araç olarak kullanıldığı çok sayıda siyasi soruşturmaya tanıklık etti.

İktidarın destek ve yönlendirmeleri ile toplumsal yaşamın tümünde etkili olan cemaat ve tarikatlar, yargı alanında da etkilerini giderek artırdı.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimin ardından yargıda kadrolaşan Gülen yapılanmasının üyelerine yönelik başlatılan temizlik de arınmayı sağlamadı. Adalet, AKP iktidarlarında en çok tahrip edilen alanlardan biri haline geldi. Siyasi kaygılarla alındığı iddia edilen yargı kararları, hukuksuz tutuklamalar ve adeta ağzını açana yaptırım uygulamaya dönük kullanılan özel ceza kanunu maddeleri, yurttaşın adalet duygusunda da gerilemeye yol açtı.

YURTTAŞ MEMNUN DEĞİL

Yurttaşın adalete olan güven kaybı her geçen yıl artarken bu, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verileriyle de ortaya konuldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca 2023 yılı için yüzde 62 olarak hedeflenen, “Adalet hizmetlerinden memnuniyet” oranı, hedefin dört puan gerisinde kaldı. Başkanlık, 2023 yılı sonu itibarıyla yurttaşın adalet hizmetlerinden duyduğu memnuniyet oranını yüzde 58,6 olarak hesapladı.

Adalet hizmetlerinden 2023 yılında duyulan memnuniyet oranı, ilk ölçümün yapıldığı 2020 yılına göre ise 1,8 puan düştü.

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EN FAZLA ŞİKÂYET ADALETTEN

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verileri de toplumda adalete yönelik olan güvenin yerle bir olduğunu ortaya koyuyor. Hemen her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Adalet Bakanlığı en fazla şikâyet edilen idare olarak öne çıkıyor. Adalet Bakanlığı, 2 bin 277 şikâyet başvurusuna muhatap olması itibarıyla en çok şikâyet edilen idareler arasında ilk sırada yer alıyor.