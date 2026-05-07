Yargıda yeni dönem: Nafaka ve duruşmalarda değişiklik

Adalet sistemine yönelik önemli düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Toplumun geniş kesimlerini etkilemesi beklenen pakette, özellikle nafaka sistemi, boşanma süreçleri ve yargılamaların hızlandırılmasına yönelik kritik başlıklar öne çıkıyor.

NAFAKAYA SÜRE SINIRI

NTV'nin haberine göre, yeni düzenleme ile nafakanın alt sınırının 5 yıl olarak belirlenmesi üzerinde durulurken, uzun süreli evliliklerde ise hâkime daha geniş takdir yetkisi verilmesi gündemde. Bu kapsamda, evlilik süresinin yarısının nafaka süresi olarak dikkate alınabileceği ifade ediliyor. Örneğin 20 yıl süren bir evliliğin sona ermesi durumunda 10 yıla kadar nafaka bağlanabileceği değerlendiriliyor.

Boşanma süreçlerine ilişkin bir diğer dikkat çeken düzenleme ise ayrı yaşamanın boşanma gerekçesi sayılması. Bu adımın, davalarda yeni bir hukuki çerçeve oluşturması bekleniyor.

DURUŞMA ARASI 3 AYI GEÇMEYECEK

Yargılamaların hızlandırılması için de önemli değişiklikler planlanıyor. Buna göre duruşma aralarının 3 ayı geçmemesi hedeflenirken, hâkimlerin bilirkişi kullanımına ilişkin yetkilerinde de sınırlamaya gidilmesi gündemde. Ayrıca, eğer bir sonraki duruşma 3 ayı aşacaksa hâkimin gerekçeli açıklama yapması zorunlu olacak.

Pakette medya düzenlemeleri de yer alıyor. Özellikle televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarına yönelik yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yargılamaların kamuya açık şekilde işlendiği bu programların içeriklerine ilişkin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor.