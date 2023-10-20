Yargıdaki çürüme haberi bir sansür matruşkasına dönüştü

“İçerikten çıkarma haberine içerikten çıkarma geldi” haberinin de içerikten çıkarılmasına hükmedildi. Açılan soruşturmayla ilgili konuşan Eski Cumhuriyet Savcısı Tuncer, ‘Yargı üzerindeki siyasallaşma kalkmalı’ dedi.

POLİTİKA SERVİSİ

BirGün Yazarı Timur Soykan’ın ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberlerine yönelik uygulanan sansürlere yenileri eklendi. Daha önceki haberler hakkında ‘içerikten çıkarma’ kararı aldıran İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, 171 haber ve video hakkında yeni bir ‘içerikten çıkarma’ kararı daha aldırdı.

Altun’un başvurusu üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan kararda, gerekçe olarak, “başvurucunun kişilik haklarını ihlal edici, kişisel verilerini işler nitelikte içerikler bulunduğunun görüldüğü” ifadeleri kullanıldı. Kararda, BirGün’den Timur Soykan’ın olay hakkında soruşturma başlatıldığına dair yeni haberinin yanı sıra 6 haber daha bulunuyor. Ayrıca “İçerikten çıkarma haberine de içerikten çıkarma geldi!” haberine de içerikten çıkarılma geldi. ‘İçerikten çıkarılacak diğer haberlerden bir diğeri de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu skandal hakkında TBMM CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya ait. Bunun yanı sıra TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin de ‘içerikten çıkarılması’na karar verildi.



Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’a konuşan Bekir Altun, “HSK iddiaları inceleyecektir. Varsa bir şeyimiz ortaya çıkar. Yazılıp çizilenlerden oldukça rahatsızım” demişti.



Bir taraftan haberlere ilişkin sansürler hız kesmeden devam ederken diğer taraftan açılan soruşturmanın akıbeti ise merak konusu.

Eski Cumhuriyet Savcısı İsmet Tuncer konuyla ilgili açılan soruşturmayı BirGün’e değerlendirdi.



Yolsuzluklar yargının siyasallaşmasının sonucu



AKP iktidarının yargıya müdahalesinin altını çizen Tuncer şöyle konuştu: “Öncelikle 20 yıllık AKP iktidarı ile birlikte yargının tamamen siyasallaştığını belirtmek gerekir. Ancak ortaya çıkan her kriz anında da içeride bir temizlik başlattıklarını açıklayıp yargıyı kurtarıyormuş görüntüsü vermekten kaçınmadılar. İktidar için bu kriz anlarının faturaları ‘içimizdeki çürükleri temizlemek adına’ bireysel anlamda konu ile ilgili hâkim ve savcılara kesiliyor. O yüzden bugün ortaya çıkan yargıdaki yolsuzlukların hiçbiri ismi geçen kişiler tarafından yolsuzlukları gerçekleştirseler bile sadece o şahısları kapsamaz. Yargının siyasallaşmasının bir sonucudur çünkü bu. Bu para olaylarının arkasından bile tam olarak kimin çıkacağının bile garantisi yoktur. Çünkü çıkan yolsuzluklar diğer bir anlamda yargı içerisindeki güç savaşlarının göstergesidir. Bir tarafta cemaatler bir tarafta mafya artıkları varken laikliğin kırıntılarının bile kalmadığı ülke şartlarında yargının içerisinde ortaya çıkanlar bile bu güç savaşlarının sonucu olabilir”



“Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un soruşturma başlayacağını açıklamasının da bu çerçeve de çok bir anlamı yoktur” diyen Tuncer, şu ifadelere yer verdi: “Yargı üzerindeki bu çürümüşlük birkaç kişiyi temizleyince düzelmiyor. Yapılacak tek şey yargının üzerinden siyasi etkiyi tamamen kaldırmaktır. Öte yandan AKP’nin yeni döneminde çetelere savaş açar görüntüsü ile verdiği garip operasyonlar gerçekleşiyor. Sorunun temel nedenine, siyasal boyutuna dokunmadan gerçekleşen operasyonlar, soruşturmalarla çözüm sunuluyormuş gibi yapılıyor.



Son olarak ise biz şu an belki de yargı içerisindeki yolsuzlukların en azını biliyoruz. Tarikatlar arası bir mücadele de mevcut olduğu biliniyor. O sebeple bu olayın bize tekrar gösterdiği şey bu siyasallaşma ile mücadele edilmesi.”