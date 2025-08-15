Yargıdaki düzenek yerle bir oldu

CHP lideri Özgür Özel, “AK Toroslar Çetesi” olarak nitelendirdiği isimler arasında yer aldığını savunduğu AKP MKYK eski üyesi Mücahit Birinci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birinci’nin İBB Davası kapsamında tutuklu yargılanan itirafçı Murat Kapki’den, “Serbest kalma” vaadiyle para istediği iddia edildi. AKP’li Birinci’nin, Kapki’yi yalan ifadeye zorladığını ve para karşılığında serbest kalma vaadinde bulunduğunu iddia eden Özel, Birinci ile ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunu da paylaştı.

Kapki tarafından yapılan suç duyurusunda Birinci’ye, “Nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma” suçlamaları yöneltildi. Suç duyurusu dilekçesindeki iddiaları Özel, “Tuz kokmadı, lağım patladı” diyerek duyurdu. Özel, konunun üzerine gidilmesi halinde, “AK Toros çetesi” olarak nitelendirdiği isimlerin ortaya çıkarılacağını söyledi.

İMZALA, SERBEST KAL

Kapki’nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu başvurusuna göre, AKP’li Mücahit Birinci 31 Temmuz’da, “İçeriden çıkarma” vaadiyle Kapki’yi cezaevinde ziyaret etti. Ziyarette Birinci’nin, yanında getirdiği ifade örneğini Murat Kapki’nin önüne koyduğunu ve ‘Bu ifadeyi imzalarsan serbest bırakılırsın’ dediği anlatıldı. Birinci’nin öte yandan, Kapki’den 2 milyon dolar para istediği de dilekçedeki iddialar arasında yer aldı. Kapki’nin avukatı, müvekkiline imzalatılmak istenen ifadede, “Kapki’nin görerek ya da duyarak tanık olduğu iddia edilen bir takım olayların kurgusunun yapıldığını” kaydetti. Kapki’den, ihaleler neticesinde paralar toplandığını, paraların nasıl ve ne amaçla kullanılacağından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in haberdar olduğunu "duymuş ya da görmüş" gibi ifade vermesinin istendiği de iddialar arasında sıralandı.

HSK’YE ÇAĞRI

İddiaya göre, AKP’li Birinci’nin Kapki’nin önüne koyduğu ifade tutanağında, “Ekrem İmamoğlu’nun bazı gazetecileri fonlayarak yandaş hale getirdiği yönünde” ifadeler de kullanıldı. Öte yandan Kapki’den, “Murat Ongun’un, ‘İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan o işleri çözer, hakim ve savcılar onların elinde’ dediğini duydum” şeklinde ifade vermesinin istediği de belirtildi. Birinci’nin, soruşturma dosyasında müdafi sıfatıyla hiçbir işlem yapmamasına karşın bir gazeteciye, “İBB Dosyası’nda Murat Kapki’nin avukatlığını yapıyorum” dediği iddiası da suç duyurusu dilekçesine yansıdı. Kapki’nin cezaevinden el yazısı ile yazdığı dilekçede de dikkati çeken ifadeler kullanıldığı görüldü. Birinci’nin, “Dışarı çıkarmak vaadiyle” kendisini yalan ifade vermeye zorladığını kaydeden Kapki, dilekçesinde özetle şunları kaydetti: “Kesinlikle böyle bir ifade vermeyeceğimi söyledim. Ayağa kalktı, elimi sıktı ve kapıya yöneldi. ‘Bunları söylemesem çıkamıyor muyum?’ diye sorduğumda, ‘Senin tercihin bu’ dedi. Avukat Mücahit Birinci’den şikayetçiyim.”, CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında, özetle şöyle konuştu: “İBB davasında boş dosyayı doldurmak için ilk önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sesleniyorum, tarihi bir noktadasın. HSK’yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın.

∗∗∗

BAKANIN SAVUNMA TELAŞI

AKP’li Binici hakkındaki para karşılığı itirafçı olma iddialarının hemen ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u savunma telaşı sardı. Özel’in açıklamaları sürerken Tunç 5 farklı kanalda açıklamalarda bulundu. Özel’in konuşmaya başladığı saat 12.00 itibarıyla yayınlara katılmaya başlayan Tunç, TRT Haber, Haber Global, tvnet, tv100 ve Bengü Türk TV canlı yayınlarına konuk oldu. Tunç Özel hakkında “Yarın AKP çöküyor dedi ama ortada bir şey yok” ifadelerini kullanırken bütün bir savunusunu CHP’ye saldırarak kurdu. Muhalefet yalan makinası gibi” ifadelerini kullanan Tunç’un “Tüm bunların yargı ve savcıyla ne alakası var” açıklaması ise gündem oldu. Tunç’un bu söylemleri ise muhalefetin iddiaları karşısında Saray’dan alınan pozisyondan bağımsız değil. Tunç’un Özel’in konuşması dahi bitmeden can hıraş canlı yayınlara çıkması iddiaların açıklanmasından önce yapılan hazırlığın bir işareti olarak yansıdı. İddialar karşısında Tunç’un görevi rejime kalkan olmak oldu. Tek adam rejiminin yargıyı nasıl araçsallaştırdığının en somut örneğini oluşturan iddiaların ardından Tunç’un yargı ile ne alakası var’ savunusu ise iktidar kanadının çaresizliğini ortaya koydu.

∗∗∗

DOSYAYI ZAYIFLATIR

Söz konusu iddiaların ilişkin konuşan Anayasa Hukukçusu Korkut Kanadoğlu, “Özgür Özel’in bahsettiği “tehdit” veya “para teklifleri” iddiaları, dosyadaki tanık/itirafçı beyanlarının güvenilirliği sorununu daha da büyütecektir. Bu durumda böylesi yöntemlerle elde edilen beyanlar, “hukuka uygun elde edilmiş delil” niteliğini kaybedebilir. Tanığın beyanı baskı veya çıkar karşılığı alınmışsa, mahkeme bu beyanı tek başına hükme esas alamaz, bu beyanlar doğrultusunda kuvvetli suç şüphesi öne sürülerek tutuklama işlemi gerçekleştirilemez; aksi halde kişi özgürlüğüne yönelik ölçüsüz bir müdahalede bulunulmuş olur.” dedi.

“Üstelik dosyada başından beri tutarlı tanık ifadelerinin hemen hemen bulunmaması ve itirafçı beyanlarının hem çok sayıda hem de tutarsız olması, ispat açısından inandırıcılığını azaltır” diyen Kanadoğlu, “Özel’in açıklaması ise soruşturmanın adil yargılanma hakkına riayet edilmediği hususunda önemli bir dayanak olabilir. Kaldı ki özellikle etkin pişmanlıktan yararlananların beyanlarının güvenilirliği bu soruşturma bağlamında daha da zayıflayacaktır ” diye konuştu.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ise “Özgür Özel, içerde tutuklu bulunan birisinin bu konudaki mektubunu ve ifadelerini ortaya koyuyor. Başsavcılığın da bu nedenle soruşturma başlatması önemli. Şimdi olması gereken iddiaların ciddi şekilde araştırılması. Şu anda elimizde Özgür Özel’in açıkladığı bir belge, mektup ve yapılan görüşmeler var. Bu iddialar üzerinden ciddi bir soruşturma yapılması gerekliliği ortada. Yargının, siyasetin her türlü baskısından ve etkisinden sıyrılarak sadece işini yapan kişilerden oluşması gerektiği artık çok açık” ifadelerine yer verdi.

∗∗∗

YANDAŞLAR BİRBİRLERİNE GİRDİ

CHP Lideri Özgür Özel’in “İBB Borsası” belgelerini açıklamasının ardından yandaşlar birbirine girdi. Özel’in açıklamasından dakikalar sonra içeride artan gerilim küfürlü kavgaya dönüştü. Hürriyet yazarı Nedim Şener, Özel’in tutuklu patron Murat Kapki’yi İBB soruşturmasında "yalan ifade" vermeye zorladığını iddia ettiği AKP’li Mücahit Birinci’ye küfür etti.

Birinci de Şener’e aynı üslupla yanıt vererek, "Ulan g...t! Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı ‘FETÖ’cü mü sandın? Sen kimsin ki ben senin ismini kullanacağım. Kendini nereye koyuyorsun? Şimdi gidip ifademi vereceğim. İstediğin zaman istediğin yerde de senin ifadeni alırım sıkıntı yok" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki tartışma karşılıklı atışmalarla devam etti.

∗∗∗

BİRİNCİ NEDEN ÖNEMLİ

İddiaların merkezinde bulunan Mücahit Binici’nin iktidar içerisindeki yeri de ayrıca önemli. Birici’nin Beylikdüzü’nde başlayan siyasi kariyeri, avukatlıkla harmanlanırken İstanbul siyasetinde de rejim açısından önemli aktörler arasında olan isimlerden oldu.

2021 yılında AKP’nin 7’nci Olağan Kongresi’nde ise partinin en üst karar organlarından biri olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na alınan Birinci’nin ilişki ağının geniş olduğu da biliniyor.

Ayrıca Birinci, AKP iktidarının yakından ilişki içerisinde olduğu gerici Yeni Akit Yazarı Niyazi Birinci’nin de oğlu. Yavuz Bahadıroğlu olarak mahlas kullanan gerici yazar Mustafa Kemal düşmanlığı ile öne çıkıyor.

∗∗∗

EPÖZDEMİR TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "FETÖ/PDY’ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sabah saatlerinde tutuklandı. Epözdemir’in tutuklanma gerekçesi ise "rüşvete aracılık etmek" suçlaması oldu. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Epözdemir soruşturmasıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ciddi bir krize dönüşmek üzere olduğunu savunan Tayyar, Epözdemir’in ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemediğini ileri sürdü. Mehmet Uçum da, Tayyar’ın kendisiyle ilgili iddialarını yalanlamıştı. Uçum, Tayyar hakkın da suç duyurusunda bulunmuştu.