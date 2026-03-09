Yargıdaki protokole rekor ödenek: Diyanet’e Aile’den 162,6 milyon TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 17 Ocak 2023 tarihinde imzalanan, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” kapsamında 2025 yılında yapılan toplam harcama hesaplandı.

Çok sayıda derneğin, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşıdığı protokol kapsamında yapılan harcamanın 70 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

ANAYASA’YA AYKIRI

Ocak 2023’te imzalanan ve derneklerin tepkisine karşın yürürlükte kalan, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü”nün, “3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” kapsamında imzalandığı belirtildi. Protokol kapsamında, “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin çocuklarını 4-6 yaş Kuran kurslarına kayıt ettirmeleri halinde” kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanacağı belirtildi. Bakanlık ile Diyanet arasında imzalanan protokol, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşındı. Çok sayıda derneğin protokolün yürütmesinin durdurulması talebiyle yaptığı başvurunun talep dilekçelerinde, kamu bütçesinden belirli bir inanç için harcama yapılmasının, “Ayrımcılık” olduğu kaydedildi.

Tüm itirazlara ve devam eden yargı sürecine karşın Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, protokolü işletmeye devam etti. Yürürlükteki protokol kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2025 yılında aktarılan toplam kaynak açığa çıktı.

KAYNAK TRANSFERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılında, protokol kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’na 70 milyon 500 bin TL aktardığı ifade edildi. 2025’te destekten yararlandırılan çocuk sayısı ise 80 bin 653 olarak kaydedildi.

Bakanlığın, protokol kapsamında Diyanet’e 2023 ve 2024 yıllarında aktardığı kaynak ise sırasıyla 50 milyon 789 bin 850 TL ve 41 milyon 367 bin 150 TL olarak gerçekleşti. Diyanet’e, Aile Bakanlığı bütçesinden gönderilen para, 2023-2025 döneminde ise 162 milyon 657 bin TL’ye ulaştı.