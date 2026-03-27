Yargıdan direnişe beraat

Gökay BAŞCAN

Eskişehir’in Alpagut Atalan mahallerine yapılmak istenen altın madeninin çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısında çıkan olaylar nedeniyle haklarında davada yaşam savunucuları hakim karşısına çıktı. Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerin açtığı dava sonucu Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’de yargılanan Eskişehirli yaşam savunucuları Mert Güzel, Bedi Uygar Uğurlu ve İsmail Kumruu beraat etti.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Avukat Mert Yedek, “Haklılığımız kanıtlandı. Arkadaşlarımız beraat etti; ancak yargılanmaları bile aslında hukuka büyük bir aykırılıktı. İşin sonunda Alpagut ve Atalan'da da yakın zamanda bir keşif olacak. Oradaki beyanlarımızda da haklı olduğumuzu sürekli dile getirmiştik. Keşifte de haklı olduğumuz anlaşılacaktır. Biz haklıyız, biz kazanacağız” diye konuştu.

Mehmet Cengiz tarafından Eskişehir’de açılmak istenen altın madeni projesinin ÇED toplantısı 15 Ağustos 2025 yılında yapıldı. Yurttaşların protestolarının damga vurduğu toplantı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik’in şirket yanlısı tutumları tepki çekti. Bir araya gelen çeşitli sendikalar, meslek örgütleri Çelik’in kendilerini hedef gösterdiğini belirterek görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu. Çetin’in toplantı tutanaklarını kaçırarak katılımcılara vermediği ifade edildi.

Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de yaşam savunucuları hakkında dava açtı. Üç yurttaşın yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

‘ÖZELLİKLE KİŞİSELLEŞTİRDİ’

Duruşmanın ardından açıklama yapan Eskişehir Ekoloji Derneği Üyesi Cevat Aydemir, “Biz doğamızı, yaşam alanlarımızı, su kaynaklarımızı ve tarım alanlarımızı korumak isterken bizi sanki bu devletin, bu toprakların düşmanıymışız gibi göstermeye çalışmalarını ve bir algı yaratma çabalarını sokaklarda çoğu zaman dile getiriyoruz” dedi.

Toprakların yok edilmemesi, şehrin havasına, suyuna zarar gelmemesi için bir hak mücadelesi verdiklerini hatırlatan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ise “Bu hak mücadelesi adliyeye taşındı ve Hikmet Çelik durumu özellikle kişiselleştirdi. Biz oradaki tutanakları hâlâ alamadık. Toplantı tutanaklarını talep ettiğimiz için bizi halkı kin ve nefrete sürüklemekle ve araçlara zarar vermekle suçlayarak adliyeye sevk ettiler. Bugün haklılığımız bir kez daha kanıtlandı” ifadelerini kullandı.