Yargılama yok, cezalandırma var

Haber Merkezi

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına çıktı. İmamoğlu, Silivri’deki duruşmaya fiziksel olarak katılırken çok sayıda avukat, parti temsilcisi ve yurttaş da davayı takip etmek için Silivri’deydi. İmamoğlu savunmasında “Ülke yanıyor. Ekonomi çökmüş. Millet umutsuz. Çocuklar ağlıyor. Ama siz hâlâ cezalandırma peşindesiniz. Resmim yasak, sesim yasak, sosyal medya yasak… Ama bilin ki milletin gönlünden beni silemezsiniz” dedi. Dava, 16 Temmuz’a ertelendi.

Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti. Yaklaşık 55 dakika savunma yapan İmamoğlu, ara karar için 5 dakika ara verildiği sırada jandarma tarafından salondan çıkarılmak istenince “Çıkmak istemiyorum, zorla götürün beni” diyerek tepki gösterdi ve yerine oturdu. “Bilin ki siz beni bu milletin gönlünden silemeyeceksiniz” sözünü izleyiciler alkışlayınca hakim, salonu boşaltabileceği uyarısını yaptı. Gazetecilerle de sohbet eden İmamoğlu, kilo kaybına ilişkin “İnsanların bedeni zayıflasın, karakteri zayıflamasın” dedi; CHP Genel Başkanı Özgür Özel için de “Pırlanta gibi bir liderimiz var” ifadelerini kullandı.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Öte yandan davayla ilgili duruşmaya 3 gün kala mütalaanın dosyaya girdiği ortaya çıktı. İmamoğlu hakkında 3 suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilirken, "siyasi yasak" da istendi. Duruşma salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu, izleyiciler ve milletvekilleri tarafından ayakta karşılandı. İzleyiciler duruşma salonunda “Türkiye seninle gurur duyuyor”, “Her şey çok güzel olacak” ve “Cumhurbaşkanım hoş geldin” sloganları attı.

Duruşma, İmamoğlu’nun savcılık mütalaasına karşı beyanıyla başladı. Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak sözlerine başlayan İmamoğlu, “Yanında olamadım. Dua ettim, mekanı cennet olsun. Bir ders bırakarak gitti. Yüzbinlerce insan yas tuttu, ebediyete zarafetle yürüdü. Sadece 14 ayda yaptıklarıyla milletimizin gönlüne girdi. Yüzbinlerce insanın senden benden ayrımı yapmayan yöneticiye hasretini ortaya koydu” dedi.

Duruşmasının Çağlayan yerine Silivri’de yapılmasını eleştiren İmamoğlu, “Ben buraya yaklaşık 90 gündür haksız ve hukuksuz bir biçimde bulunduğum zindandan geliyorum. Türkiye’ye büyük maddi ve manevi, uluslararası itibarına zarar veren bu operasyonlar nedeniyle ben ve arkadaşlarım neden tutsağız?” diye sordu. "Ülkeye bu bedel neden ödetiliyor? Hukukla ilgisi olmayan bu sorunun cevabını haykırmaya devam edeceğim. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır diyen zihniyete karşı 3 kez seçim kazandığım için buradayım” diyen İmamoğlu, kanala, ranta ve yalana karşı durduğu ve Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklu olduğunu belirtti.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradan milletimize bir kez daha haykırarak soruyorum: Biz yargılanıyor muyuz? Hayır! Biz 90 gündür, hatta bazılarımız 250 gündür tutsak; yargı tacizine maruz kalıyoruz. Psikolojik işkence ve düşman hukuku ile karşı karşıyayız. Kumpaslar, iftiralar, algı operasyonları, gizli tanık yalanları ve geçmişi suç dolu insanların iftiralarıyla esir tutuluyoruz. Bu bir yargılama değil, doğrudan cezalandırmadır.”

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DÜŞMAN HUKUKU UYGULANIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, "Bu kadar da düşman hukuku olur mu? Bu kadar da haksızlık olur mu? Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu kadar kötülüğü nerede biriktirmiş bunlar?" diye sordu. Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Ellerinizdeki pisliği, sizleri görevlendirenlerin size emanet ettiği pisliği tertemiz arkadaşlarımıza bulaştıramazsınız. Bulaştıramadınız. Ekrem Başkan’ın gömleği gibi. Bu beyaz gömlek. Kirletemeyeceksiniz. Bu beyaz gömleklerinizi kirletemediniz. Kirletemeyeceksiniz. Ekrem Başkan’ın üstünde halen daha beyaz gömleğimi kirletemezsiniz dediği o gömlek var. Ne oldu bugün?”

Fotoğraf: CHP

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DEM PARTİ SİLİVRİ’YE GİDECEK

DEM Parti CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu 19 Haziran’da ziyaret etmek için başvuru yaptı. DEM Parti’den ziyarete ilişkin olarak, ‘‘Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Rüştü Tiryaki Silivri’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Hatay Milletvekili Can Atalay ile politik tutsaklardan Ahmet Saymadi’yi ziyaret etmek için başvuruda bulunacak" denilmişti.