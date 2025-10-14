Yargılamak için bekliyoruz

CHP MYK, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda İsrail-Gazze ateşkesi ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra devam eden il kongreleri ile parti programı çalışmaları da değerlendirildi.

CHP’nin il kongrelerinin 20 Ekim haftasında tamamlanacağı öğrenildi. Ankara’da ve İstanbul’da mevcut il başkanları ile yola devam kararı alan CHP Genel Merkezi’nin, İzmir’de de değişiklik öngörmediği bildirildi. Tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yeniden adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de istediğini kaydeden CHP kurmayları, “Vefa ve sahip çıkma olarak değerlendirilebilir. Mahkemelere arkadaşlarımızı neden teslim edelim?” diye sordu.

24 Ekim’de 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik görülecek davayı anımsatan CHP’liler, il kongrelerinin dava öncesinde tamamlanacağının altını çizdi. Kongrelerin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi’nin toplanacağı ve kurultay kararı alınacağı kaydedildi. CHP’liler, 39’uncu Olağan Kurultay’ın Kasım ayının sonunda yapılmasını öngördü.

İDDİANAME HAZIRLIĞI

CHP MYK’deki bir diğer önemli gündem maddesi ise İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddianame hazırlığı oldu. İlk olarak, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” iddianamesinin açıklanmasının beklendiğini ifade eden CHP kaynakları, “Bu iddianame üzerinden ilçe belediyelerine yönelik bir algı kampanyası başlatırlar. Sonra Ekrem Bey'in üzerinden ikinci iddianame ile devam ettirirler. Bir de terör suçlaması olan iddianame var” yorumunu yaptı.

İmamoğlu’na yönelik iddianamenin Kasım ayının başında açıklanmasını bekleyen CHP Genel Merkezi, iktidarın yürüteceği algı kampanyasına karşı hazırlıklar yürütüyor. İddianamedeki en küçük bilgi ya da belgenin büyütülerek, manipüle edilerek yansıtılacağı değerlendiriliyor.

Bu kampanyaya karşı hazırlıkları yürütmek üzere hukukçulardan oluşan bir birim kuruldu. Hukukçuların yanı sıra CHP’nin iletişim ekibinin de iddialara karşı hazırlık yapacağı belirtilirken İBB’ye yönelik suçlamaların ardından hazırlanan, “Yalanlar-Gerçekler” bülteninin benzerinin İmamoğlu iddianamesinin ardından da hazırlanacağı dile getirildi.

İddianamedeki suçlamalara yanıt veren çalışmanın yurttaşlara duyurulması için mahalle temsilcilerinden de yararlanılacağı ifade edildi. Saha çalışmaları için belirlenen 50 binin üzerinde mahalle temsilcisinin, “Kapı kapı gezerek halka doğru bilgi vereceğini” anlatan CHP’liler, “Suçlamalara karşı hazır olacağız” mesajını verdi.