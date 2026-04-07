Yargılanıp serbest kalmış: İsrail Başkonsolosluğu saldırısında öldürülen saldırganla ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

İstanbul’da bugün (7 Nisan 2026) İsrail Başkonsolosluğuna silahlı saldırıda bulunan saldırganla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Saldırıda 3 saldırgandan biri olan ve öldürülen Yunus Emre S'nin 2018 yılında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bağlı Kiremithane Mahallesinde Ahmet Kalo isimli şahsın öldürülme olayına karıştığı için babası Ahmet S. ile birlikte gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı ortaya çıktı.

Bu olaydan sonra ise ailenin İzmit'e taşındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliden 1'inin öldürülürken, 2'sinin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Saldırganların İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldiği, uzun namlulu silahlarla bina önünde görev yapan polislere ateş açtıkları belirtildi.

Öldürülen saldırganın isminin Yunus Emre S. yaralıların isimlerinin ise Onur Ç. ve Enes Ç. olduğu öğrenildi.