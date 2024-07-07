Yargılanmadılar göreve döndüler!

Depremzedelerin adalet arayışları sürüyor. Depremzede Kaya, “Yargılanması gereken kişi, yeniden bakanlık görevine getiriliyor. Bizimle dalga geçiliyor” dedi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerin üzerinden 17 ay geçti. Depremzedelerin adalet arayışı sürüyor.

Antakya Fuat Koku Sitesi’nde annesini, kız kardeşini, ağabeyini ve dokuz aylık yeğenini kaybeden Döne Kaya, 10 hafta önce başlattığı adalet nöbetini dün Ulus Meydanı’nda sürdürdü. Depremzede Kaya, “6 Şubat depremlerinde yargılanması gereken kişi, yeniden bakanlık görevine getiriliyor. Bizimle dalga geçiliyor. Ya bütün sorumlu kamu görevlilerini yargıla ya da bizler erken seçime gidelim. Bu ülkede en az 53 bin insan öldü” dedi.

Kaya, yaptığı açıklamada, “Annemi kız kardeşim, abim ve 9 aylık yeğenim için adalet diye haykırmaya geldim. Çünkü 17 ay önce ihmaller yüzünden ailemi kaybettim. Geçen 516 gün boyunca yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatacak tek bir kelime bile yok” derken savcılığın 17 aydır dava açmamasına dikkat çekti. Yakınlarını kaybeden ailelerin çağrıları da sürüyor. Oğlu, gelini ve torunundan haber alamayan Selahattin Kılıç, "Tam 17 aydır çocuklarımızı bekliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. Biz ilk günden beri yanıyoruz" derken; İlke Apartmanı’nda yakınlarını arayan bir yurttaş, "Bir mezar taşını çok gördüler" ifadelerini kullandı. Saitbey Sitesi’nde 11 yaşındaki yeğeninden haber alamayan Derya Kısacık ise "11 yaşındaki Emir Batu Küçük’ün canlı veya cansız bedenine ulaşamadık. Yetkililere sesleniyorum, Emir Batu Küçük bir an önce bulunsun ve yeri belli olsun" diye konuştu.

İlke Apartmanı’nda yakınlarını arayan ismini vermek istemeyen yurttaş, “Yalnız bırakıldık. Bir an önce detaylı arama yapılsın. TBMM’de araştırma komisyonu kurulsun” diye konuştu.