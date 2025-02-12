Yargılanmanın yenilenme talebi bugün görüşülecek

Haber Merkezi

Uşak Eşme Ulubey arasında 2006 yılından bu yana faaliyette bulunan Kışladağ Altın Madenine 2003 yılında verilen ÇED Olumlu Kararına karşı açılan dava ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) adil yargılama hakkı ihlal kararı sonrası yaşam alanı savunucularının yargılamanın yeniden yapılması talebi bugün Uşak İdare Mahkemesi’nde görülecek.

Konuyu AİHM’e taşıyan Eşme’li doğa hakkı savunucularından yazar Uğur Sümer, ÇED Olumlu davasının yeniden açılması talebiyle Uşak Cumhuriyet Savcılığına dilekçe vermişti.