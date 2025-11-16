Yargının siyasallaşmasında bugün

AKP iktidarı döneminde adalet sistemi geri dönülemez yaralar aldı. Hukuk sisteminde iktidar eliyle yaratılan tahribat nedeniyle Türkiye’de hukuka güven de yerle bir oldu. Uluslararası raporlara göre Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117’nci sıraya kadar geriledi. Türkiye, ülkelerin hukukun üstünlüğü endeksi sıralamasında Angola, Nijer, Guatemala gibi ülkeler ile aynı lige düştü.

Siyasi kaygılarla alındığı öne sürülen yargı kararları da yurttaşın adalete güveninde geri dönülemez yaralar açtı. AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’na yapılan atama ise “Yargının siyasallaştığı” yönündeki eleştirilerin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ERGÜNEŞ SEÇİMLERDE

TBMM Genel Kurulu’nda 5 Kasım’da Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun beş üyesi için seçim yapıldı. HSK için TBMM’deki seçimlerde oylanan isimlerden biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratı İsmail Ergüneş oldu. Çeşitli dönemlerde AKP’de aktif siyaset de yapan Ergüneş, HSK’ye seçilemedi. Seçim sonucunda Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçildi.

ROTA AKP’YE

HSK üye seçiminde elenen Ergüneş, rotayı yeniden AKP’ye kırdı. Ergüneş’in, “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nda yapılan istişareler neticesinde” Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’na atandığı öğrenildi. Konu ile ilgili konuan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir AKP’li siyasetçilerin hemen her gün, “Türkiye hukuk devletidir” ifadesini kullandığının altını çizerek, “Yaşananlar, bu söylemin içinin ne kadar boş olduğunun da kanıtıdır” diye konuştu.

Türkiye’de yargının taraflı olduğunu belirten Emir, “Bu konudaki hangi örnek daha çarpıcı karar veremiyoruz” görüşünü kayda geçirdi. Emir, “HSK için bağımsızlık ve tarafsızlık olmazsa olmazdır. Burada açıkça görülüyor ki AKP’nin HSK’ye önerdiği kişi aslında ilçe başkanı olabilecek kadar AKP’ye yakın bir isim. Diğer seçilenlerin de en az bu kişi kadar AKP’ye yakın olduğu su götürmez bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

KİMSE YADIRGAMIYOR MU?

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen ise “Böyle bir atama için TBMM’deki seçimlerin üzerinden belirli bir süre geçmesine dahi ihtiyaç duymuyorlar” yorumunu yaptı. Yargının siyasallaşmasının Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydeden Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişte de ideolojik ve siyasal yargı örnekleri vardı. Ancak son 10 yılda, hakimlik ve savcılığa geçişin kolaylaşması ile birçok AK Partili yöneticinin hakim ve savcılığa geçtiğini görüyoruz. Bu geçişlerin bu kadar kolay ve hızlı olması, AK Parti’de kimse tarafından yadırganmıyor mu?”

ÖZOK HATIRLATMASI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok’un, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından AYM üyeliğine atandıktan sonra, “Ben aktif CHP üyesiyim, bu göreve başlamam doğru değil” diyerek görevi reddettiğini anımsatan Ekmen, “Günümüzde ne yazık ki böyle iyi örnekler göremiyoruz” dedi.