Yargısal taciz durmalı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu ve Vicdani Ret İzleme, vicdani retçilerin durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. İHD İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, "Vicdani retçiler için yargısal tacize son" pankartı yer aldı. Ortak Açıklamayı yapan Vicdani Red İzleme üyesi Hülya Üçpınar, vicdani reddin, uluslararası hukukta tanınan bir hak olduğu hatırlatarak, vicdani retçilerin aynı suçlamasıyla tekrar tekrar yargılanmasının aynı suçtan iki kez yargılama" ilkesinin açık ihlali olduğunu söyledi. Bu durumun Anayasası'nın 36, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 7'nci Protokolü'nün 4'üncü maddesine aykırı olduğunu söyledi.

Vicdani retçi İnan Mayıs Aru'nun dosyasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) AİHS'nin 3., 6. ve 9'uncu maddelerinin ihlal edildiğine karar verdiğini ifade eden Üçpınar, "Türkiye, vicdani ret hakkı kapsamında AİHM tarafından 7 kez mahkûm edilmiş olmasına ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 13 Haziran 2024'te yasal reform çağrılarına rağmen, vicdani retçiler üzerindeki baskısını sürdürmekte ısrar etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağıran Hülya Üçpınar, "Kamil Murat Demir'e, Çınar Koçgiri Doğan'a ve İnan Mayıs Aru'ya yönelik tüm yargısal tacizler derhal sonlandırılmalı, açılmış davalar düşürülmeli ve geçmiş cezalar silinmelidir. Tüm yargı mercileri, AİHM kararlarına uymalı ve hukuk dışı uygulamalara son vermelidir. Vicdani ret hakkını kullanan bireylere yönelik cezai ve idari yaptırımlar derhal kaldırılmalı" dedi.