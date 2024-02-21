Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Yüksel Kocamış oldu
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Yüksel Kocamış seçildi.
Kaynak: İHA
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat’ta yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Yüksel Kocamış seçildi.
Yargıtay Başkanlığı X hesabından yaptığı, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat'ta yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Yüksel Kocamış seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kırşehir doğumlu olan Kocamış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.
Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kocamış; sırasıyla Hınıs, Seydiler hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu.