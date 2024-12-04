Yargıtay, Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesine yönelik kararı bozdu

DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararı, Yargıtay tarafından iptal edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Zeydan'ın yerel seçimlere katılması için gereken memnu haklarının iadesi kararını veren yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, dosyanın yeniden karar verilmek üzere Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırıldı.

"HALKIMIZI OYUNU BOZMAYA DAVET EDİYORUZ"

Yargıtay'ın kararına tepki gösteren Zeydan, "Halkımızı iradesi etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeydan, şunları kaydetti:

"Önce yerel mahkeme “memnu haklarınızı’’ geri verecek, seçime gireceksiniz ve % 55.5 oyla eş başkan seçileceksiniz. Sonra da ‘’kusura bakmayın! Biz yanlış hesap yapmışız, memnu haklarınızı geri alıyoruz’’ diyeceksiniz. Yüz binlerin iradesini, seçme-seçilme hakkını nereye koyacaksanız? Halkımız 31 Mart’ta da mazbatasına, iradesine, demokrasiye ve adalete sahip çıktı! Bugün de sahip çıkacaktır. Halkımız mazbatasını hak etmeyen hırsızlara, talancılara, çetelere verilmesini asla kabul etmeyecektir. Tüm halkımızı iradesi etrafında kenetlenmeye ve oynanmak istenen oyunu bozmaya davet ediyoruz."

Önce yerel mahkeme “ memnu haklarınızı’’ geri verecek, seçime gireceksiniz ve % 55.5 oyla eş başkan seçileceksiniz. Sonra da ‘’kusura bakmayın! Biz yanlış hesap yapmışız, memnu haklarınızı geri alıyoruz’’ diyeceksiniz. Yüz binlerin iradesini, seçme-seçilme hakkını nereye… pic.twitter.com/z5y19id1qx — Abdullah Zeydan (@AbdullahZeydan) December 3, 2024