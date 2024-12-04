Yargıtay, Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesine yönelik kararı bozdu
Yargıtay, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iade edilmesine yönelik kararı bozdu. Dosya yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.
DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararı, Yargıtay tarafından iptal edildi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Zeydan'ın yerel seçimlere katılması için gereken memnu haklarının iadesi kararını veren yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, dosyanın yeniden karar verilmek üzere Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırıldı.
"HALKIMIZI OYUNU BOZMAYA DAVET EDİYORUZ"
Yargıtay'ın kararına tepki gösteren Zeydan, "Halkımızı iradesi etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeydan, şunları kaydetti:
"Önce yerel mahkeme “memnu haklarınızı’’ geri verecek, seçime gireceksiniz ve % 55.5 oyla eş başkan seçileceksiniz. Sonra da ‘’kusura bakmayın! Biz yanlış hesap yapmışız, memnu haklarınızı geri alıyoruz’’ diyeceksiniz. Yüz binlerin iradesini, seçme-seçilme hakkını nereye koyacaksanız? Halkımız 31 Mart’ta da mazbatasına, iradesine, demokrasiye ve adalete sahip çıktı! Bugün de sahip çıkacaktır. Halkımız mazbatasını hak etmeyen hırsızlara, talancılara, çetelere verilmesini asla kabul etmeyecektir. Tüm halkımızı iradesi etrafında kenetlenmeye ve oynanmak istenen oyunu bozmaya davet ediyoruz."
Önce yerel mahkeme “ memnu haklarınızı’’ geri verecek, seçime gireceksiniz ve % 55.5 oyla eş başkan seçileceksiniz. Sonra da ‘’kusura bakmayın! Biz yanlış hesap yapmışız, memnu haklarınızı geri alıyoruz’’ diyeceksiniz. Yüz binlerin iradesini, seçme-seçilme hakkını nereye… pic.twitter.com/z5y19id1qx— Abdullah Zeydan (@AbdullahZeydan) December 3, 2024
31 Mart'taki yerel seçimlerde AKP’li rakibi Abdulahat Arvas’ı büyük farkla geride bırakarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan'ın memnu hakları, Adalet BakanlığI'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itirazla elinden alınmış, yerine seçimde Zeydan'ın yarısı kadar oy alan Arvas Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
Daha sonra Zeydan'ın memnu hakları iade edilmiş ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan, 5 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlamıştı.
DEM Parti, Van’da Büyükşehir Belediyesi ile 3'ü merkez 13 ilçe belediyesinin tamamını kazanmıştı. Van, seçim sonuçlarına göre belediyelerinin tamamının bir partide olduğu tek kent oldu.
4 gün önce Bahçesaray ilçesine kayyum atandı.