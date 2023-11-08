Yargıtay AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu, CHP olağanüstü toplandı

CHP, Yargıtay’ın Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri için suç duyurusunda bulunmasının ardından olağanüstü toplandı.

Yargıtay, AYM’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetti, ayrıca vekilliğinin düşürülmesi için Meclis'e bildirim gönderdi.

Yagıtay'ın bu kararının ardından CHP harekete geçti.

Devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı aldı.

CHP'den yapılan açıklamada, "8 Kasım Çarşamba günü (bugün) Saat: 21.00'de yargıdaki son gelişmeler üzerine basına kapalı grup toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecektir" denildi.

Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım.



Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez.



Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 8, 2023

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise söz konusu toplantı kararına ilişkin, "Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır." dedi.

VELİ AĞBABA: SOKAKSA SOKAK, EYLEMSE EYLEM

21.00'de başlayan toplantınn devam ettiği anda Halk TV'ye katılan CHP'li Veli Veli Ağbaba: "Bugünkü Yargıtay kararını CHP yeni siyaset anlayışıyla bir basın açıklamasıyla, bir kınamayla geçiştirmeyecek. Sokaksa sokak, eylemse eylem. Bu karar, kararı verenlerin yanına bırakılmayacak kadar önemli bir karar."