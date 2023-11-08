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Yargıtay AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu, CHP olağanüstü toplantı kararı aldı

CHP, Yargıtay’ın Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri için suç duyurusunda bulunmasının ardından toplantı kararı aldı.

Güncel
  • 08.11.2023 19:44
  • Giriş: 08.11.2023 19:44
  • Güncelleme: 08.11.2023 20:38
Yargıtay AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu, CHP olağanüstü toplantı kararı aldı

Yargıtay, AYM’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetti, ayrıca vekilliğinin düşürülmesi için Meclis'e bildirim gönderdi.

Yagıtay'ın bu kararının ardından CHP harekete geçti.

Devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı aldı.

CHP'den yapılan açıklamada, "8 Kasım Çarşamba günü (bugün) Saat: 21.00'de yargıdaki son gelişmeler üzerine basına kapalı grup toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecektir" denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise söz konusu toplantı kararına ilişkin, "Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır."  dedi.

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