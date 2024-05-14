Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez görevi devraldı: "Bizden kaynaklı sorunları çözmemiz gerekiyor"

Menzil Cemaati’nin desteklediği Ömer Kerkez'in Yargıtay Başkanlığı'na seçilmesinin ardından "mazbata takdimi ve cübbe giyme töreni" düzenlendi. Törende konuşan Kerkez, son günlerde tartışmalara neden olan Yargıtay kararlarını anımsatarak "Bu olumsuz tartışmaların en azından bizden kaynaklı sorunlarını mutlaka bir an önce çözmemiz gerekiyor" dedi.

Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Ömer Kerkez, son süreçte yargı organlarının ve Yargıtay'ın sürekli tartışılır hale geldiğini belirterek "Bizden kaynaklı sorunlarını mutlaka bir an önce çözmemiz gerekiyor" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 25 Mart'tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca başkanlık seçimi yapıldı.

Bugün yapılan seçimin 37'nci turunda Menzil Cemaati’nin desteklediği Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 193 oy alarak Yargıtay Birinci Başkanı oldu.

Kerkez, 4 yıl görev yapacak.

Yargıtay Konferans Salonu'nda "mazbata takdimi ve cübbe giyme töreni" düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

Kerkez'e mazbatasını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak verdi. Öte yandan Kerkez'e cübbesini Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Akarca giydirdi.

"BEN BURADA HİÇ KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM"

Törende konuşan Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkanlığı'na seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti. Akarca, Yargıtay Başkanlığı seçimlerine ilişkin "Yüce Genel Kurulun seçim süreci içinde şahsıma göstermiş olduğu teveccüh nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Oy versin vermesin herkese çok teşekkür ediyorum. Seçimin bitmiş olmasıyla birlikte her şeyin üstüne bir sünger çekilir ve yeni bir sayfa açılır ve bu yeni sayfada da hiçbir kırgınlığa yer verilmez. Ben burada hiç kimseye kırgın değilim. Yüce Genel Kurul’un teveccühü, takdiri başımızın üstünde" dedi.

"BUGÜN İTİBARİYLE RAHATLADIM"

Yargının sürekli tartışılır hale gelmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Akarca, "Basının, kamuoyunun önünde bu kadar sürüncemede kalmasından ciddi anlamda rahatsızlık duyuyordum. Bugün itibariyle rahatladım. Bugün itibariyle bu iş sona erdi" diye konuştu.

"YARGITAY'IN ONURUNU VE İTİBARINI KORUMAK İÇİN SÖZ VERİYORUM"

Törende konuşma yapan Ömer Kerkez de, üyelere teşekkür ederek "Bugün sizlerle beraber, hep birlikte yargımız için, Yargıtayımız için ne yapılması gerekiyorsa bunlara bakacağız. Başka hiçbir şeyle uğraşmaya zamanımız da yok, enerjimiz de yok" ifadelerine yer verdi.

Son günlerde yargı organlarının ve Yargıtay'ın sürekli tartışılır hale geldiğini hatırlatan Kerkez, "Bu olumsuz tartışmaların en azından bizden kaynaklı sorunlarını mutlaka bir an önce çözmemiz gerekiyor. Biz yargı için zaten büyük fedakarlıklarla görev yapıyoruz. Bunu hiç esirgemeden sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Bu ülkemiz için, yargımız için çok çok önem vereceğim bir durum" diye konuştu.