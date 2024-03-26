Yargıtay Başkanlığı seçimi: 4. turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle dün başlanan 5 adaylı seçimlerin dördüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimlere beşinci tur oylamasıyla devam edilecek.

Haber Merkezi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimlerin ilk dört turunda sonuç çıkmadı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle dün başlanan 5 adaylı seçimlerin, dört turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

CAN ATALAY HAKKINDA AYM KARARINI TANIMADI

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi önceki gün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay’da sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk iki turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine üçüncü tur oylama yapıldı.

Seçimin üçüncü turunda, Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı. Bu sonuçla, seçim dördüncü tur oylamasına kaldı.

Bugün gerçekleştirilen dördüncü tur ise tamamlandı. Buna göre, adaylardan Mehmet Akarca 96 oy, Ömer Kerkez 125 oy, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Atılan oylardan 7'si ise geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluk yine sağlanmadığı için seçimlerde beşinci tura geçildi.

Beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararını tanımayan Yargıtay’ın Birinci Başkanı Mehmet Akarca, "Ciddi anlamda derin görüş ayrılıklarımız oldu, bu bir gerçek" demişti.