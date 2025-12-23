Yargıtay Başsavcılığı Sinan Ateş davasında kararların onanmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Eski Ülkü Ocaklar Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin tebliğname gönderdi.

Başsavcılık, Sinan Ateş cinayeti davasında verilen mahkûmiyet kararlarının onanmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın arasında bulunduğu beş kişi hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

DAVA SÜRECİ

Ateş, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayetle ilgili 22 kişi hakkında dava açılmıştı.

Mahkemenin 2 Ekim 2024'teki karar duruşmasında, sanıklar tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Dosyada "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Davada "Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası verilirken, sanık Alper Atay da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar verilmişti.

Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verilmişti. Bu sırada Serdar Öktem öldğrülmüştü.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre kararın ardından avukatlar dosyaya itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemesini tamamladı.

İki savcı tarafından, 19 Aralık'ta hazırladığı tebliğnamede itirazların esastan reddi ile hükümlerin onanması talep edildi. Davayla ilgili son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi vereceği ifade edildi.