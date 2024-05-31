Yargıtay bozma kararı vermişti: Hrant Dink cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Buna göre, Veysal Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Bekir Yokuş ve Muharrem Demirkale hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen mütalaada, Yavuz Karakaya'nın 30 yıla kadar hapsi, 3 sanığın beraati, 1 firari sanığın dosyasının ayrılması öngörüldü.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink cinayetine ilişkin sanıklar hakkında müebbet hapis ve beraat istendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin ile tarafların avukatları katıldı. 4'ü tutuklu 11 sanık ise bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Veysal Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Bekir Yokuş hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanık Muharrem Demirkale hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Sanık Yavuz Karakaya hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, "Anayasa'yı ihlal" suçu yönünden ise davanın reddine karar verilmesi istendi.

FİRARİ SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız, Volkan Şahin'in ise mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesi, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması öngörüldü.

Söz alan Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Tutuklu sanıklardan Veysal Şahin ise eylemi planlayan şahıslarla bağlantısı olmadığını savunarak, Yasin Hayal'in keşif yaptığı sırada kendisinin İstanbul'da olmamasına rağmen, keşfe iştirak etmiş gibi gösterildiğini söyledi.

Sanık Okan Şimşek de dosyada büyük maddi hatalar olduğunu öne sürürerek, beraatini ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın üzerlerine atılı suçların niteliği ve mevcut delilleri dikkate alarak, bu hallerinin devamına karar verdi.

Firari sanık Faruk Sarı hakkındaki yakalama kararının beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı 16-17 Temmuz'a ertelendi.