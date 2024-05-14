Yargıtay'da seçim krizi sona erdi: Yeni başkan belli oldu

Yargıtay'daki seçim krizi, 37. tur oylamasıyla sona erdi. Ömer Kerkez, 193 oyla yeni Yargıtay Başkanı oldu. Diğer aday Mehmet Akarca ise 103 oyda kaldı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 193 oyla 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta dolması nedeniyle Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün Akarca ve Kerkez'in katıldığı 37. tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 103, Ömer Kerkez ise 193 oy aldı. Seçime katılım 324 olurken, 8 boş oy kullanıldı, 20 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Kerkez, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayarak 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.

Ömer Kerkez - (Fotoğraf: AA)

MUHSİN ŞENTÜRK ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

Üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullanan Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıklamıştı.

Kulislerde, Muhsin Şentürk'ün, Mehmet Akarca'nın lehine yarıştan çekildiği öne sürülmüştü.