Yargıtay'da yine seçim krizi: YSK üyeleri belirlenemiyor

Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda, yeni YSK üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçim sonucunda, Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin kurulun yeni üyeleri oldu. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yeni YSK üyelerini belirlemek için yapılan seçimler ise devam ediyor. YSK'de yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler göreve devam edecek.

11 üyeli YSK'de Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresi doldu. Yargıtay kontenjanından YSK'ye seçilen Başkan Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün yerine yeni üyeler belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı.

İKİ HAFTADIR SONUÇ YOK

Yargıtay kontenjanından YSK'ea seçilen Başkan dahil 3 üyenin yerine yenilerinin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerden iki haftadır henüz sonuç alınamadı.

Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda ise YSK üyeliği için yapılan seçim sonucunda, Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin kurulun yeni üyeleri oldu. Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda 27 Ocak'ta yapılan seçimde, YSK üyeliğine İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler seçildi. Genel Kurul'da dün yapılan seçim sonucunda da Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin YSK'nın yeni üyeleri oldu.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE DE KRİZ OLMUŞTU

Yargıtay'da başkanlık seçimlerinde de kriz yaşanmıştı. Şu anki başkan Ömer Kerkez'in seçilebilmesi için tam 37 tur seçim yapılmıştı.

YENİ ÜYELERİN TAMAMI SEÇİLENE KADAR ESKİ ÜYELER GÖREVE DEVAM

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek. YSK'nin Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, yeni üyeler yemin ederek göreve başlayacak. Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

GÖREV SÜRESİ 6 YIL

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyeler 6 yıl süreyle görev yapıyor. Süresi biten üye yeniden seçilebiliyor. Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.