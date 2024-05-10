Yargıtay'daki başkanlık düğümü: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

AYM'nin Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 35 tur boyunca hiçbir adayın seçilme yeterliliği sağlayamadığı Yargıtay Başkanlığı yarışından çekildiğini açıkladı. Şentürk, seçimlerin son turunda 104 oy almıştı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri çıkmaza girdi.

8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 35. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamazken 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi.

Şentürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının kurunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullandı.

Şentürk'ün mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

YARGITAY BAŞKANI 35 TUR BOYUNCA SEÇİLEMEDİ

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Seçimin ilk 35 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Başkanlık seçiminin 36. turu 13 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

36. tur oylamada, Mehmet Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

AYM'NİN CAN ATALAY KARARINI TANIMAMIŞTI

Şentürk, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay3. Ceza Dairesi Başkanı Başkanı olmasıyla dikkat çekiyordu.