Yargıtay'dan "6 Şubat depremi" kararı: Rahmi Doğan hakkındaki suç duyurusu işleme konulmayacak

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşi Ayşegül ve oğlu Latif Muhammed'i kaybeden Cahit Aşkar'ın dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkında yaptığı suç duyurusunu işleme koymadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde Çağ Apartmanı da yıkıldı. Enkaz yığınına dönen apartmanda Ayşegül Aşkar ve Latif Muhammed Aşkar'ın da aralarında olduğu 15 kişi yaşamını yitirdi. Hatay'da yaşayan Cahit Aşkar, eşi Ayşegül ve oğlu Latif Muhammed ile diğer yurttaşların ölümlerinden dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı sorumlu olduğunu ileri sürdü. Cahit Aşkar, dönemin valisi Rahmi Doğan'ın "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği iddiasıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aşkar, suç duyurusu dilekçesinde, ''Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın deprem öncesinde ve sonrasında gerekli önlemleri almamak suretiyle binlerce vatandaşımızın ölümüne, yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılmasına neden olduğunu, Hatay iline birkaç gün boyunca hiçbir yardımın ulaşmadığını, bu sebeple kurtarılabilecek durumda olan yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini, afet durumunda en önemli görevin il valisine düştüğünü, Eski Hatay valisinin bu görevini yerine getirmediğini, yetkili kurum ve kişilere gerekli durumu iletme ve tedbirleri alma görevini yapmadığını, görev süresi boyunca depremden önce de Hatay ilinde hiçbir afet hazırlığı çalışması yapmadığını'' iddia etmişti.

"İDDİALAR SOYUT VE GENEL NİTELİKTE"

Cahit Aşkar'ın suç duyurusunu işleme alan savcılık, Rahmi Doğan hakkındaki dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda Doğan hakkındaki şikayetin "işleme konulmamasına karar" verdi.

Kararda, "Rahmi Doğan hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı" ileri sürüldü. Başsavcı Şentürk, imzalı kararda özetle şöyle denildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerde elli binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binin üzerinde vatandaşımızın yaralandığı, binlerce binanın yıkıldığı, depremden hemen sonra başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, yıkılan binalar sebebiyle sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti için yerel Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gerekli soruşturma işlemlerine başlandığı, bu soruşturmalar sırasında hasar gören yıkılan ilgili bina ve/veya bölge, depremden etkilenen vatandaşlarımız ve arama ve kurtarma çalışmaları bakımından valinin sorumluluğunun tespit edilmesi hâlinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına durumun bildirilmesi durumunda gereğine tevessül edilebileceği, aynı şekilde somut olarak bir fiil isnadında bulunulması hâlinde de yine gerekli inceleme ve işlemlerin yapılmasının mümkün olduğu hususları da dikkate alındığında; Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmakla, ihbar ve şikâyetin 4483 sayılı Kanun'un 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işleme konulmamasına karar verildi."

"ÖLÜM VE YIKIMDAN BAŞKA NASIL BİR SOMUT DELİL OLABİLİR"

Yargıtay'ın kararını değerlendiren Cahit Aşkar, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün verdiği bu kararı kabul etmiyorum. Rahmi Doğan, deprem öncesi ve sonrasında görevini yerine getirmemiştir. Doğan'ın görevi yerine getirmemesinden dolayı başta eşim ve oğlum olmak üzere binlerce vatandaş yaşamını yitirdi. Şentürk, bu kadar ölüm ve yıkımdan başka nasıl bir 'somut bilgi ve belge' istiyor?" diye konuştu.