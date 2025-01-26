Yargıtay'dan "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" ifadesine ilişkin karar!

Yargıtay, "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı.

Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi, kendisini iterek sıra dışına çıkaran kişiye "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" diyen sanığın sözlerinin hakaret olduğuna hükmetti.

Dairenin kararına göre, İzmir'de yaşayan bir kişi, simit almak için sırada bekleyen başka bir kişinin önüne geçti ve iterek sıra dışına çıkmasına sebep oldu. Sırasını kaybeden kişi tepki olarak, "Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini kullandı.

Şikayet üzerine, "Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini kullanan kişi hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi, kullanılan sözlerin hakaret kapsamında olduğunu ancak "hakaret eylemini kendisine karşı yapılan haksız fiil sonucu gerçekleştirdiğini" kabul ederek, sanık hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

CEZA VERİLMEDİ

Şikayetçi, sanık hakkındaki hükme itiraz ederek dosyayı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğuna karar verdi ve oy birliğiyle onadı.

Yerel mahkemece, hakaretin yapılan haksız fiil sonucu gerçekleştirildiğinin kabul edildiği anımsatılan Yargıtay kararında, "Sanık savunması, katılan beyanı, tanık anlatımları ile tüm dosya kapsamına göre hakaretin haksız fiile tepki olarak işlendiğinin anlaşılması nedeniyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesine ilişkin mahkemenin delilleri takdir ve değerlendirmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.