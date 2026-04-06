Yargıtay'dan emsal karar: Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor

Yargıtay, toplu iş sözleşmesinden yararlanmak isteyen işçinin başvurduğu "geriye dönük hak" davasını karara bağladı.

Malatya'da bir kamu kurumunda sosyolog olarak görev yapan işçinin toplu iş sözleşmesi hükümlerinden sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren yararlanma talebi yargıdan döndü.

YEREL MAHKEME KARARI BOZULDU

Dava sürecinde yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği iptal kararına dayanarak işçinin toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden önceki dönemleri de kapsayacak şekilde haklardan yararlanması gerektiğine hükmetti. Ancak Adalet Bakanlığı'nın "kanun yararına temyiz" istemi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu görüşe katılmadı.

TALEP TARİHİNDEN ÖNCESİNE HAK YOK

Yargıtay kararında 6356 sayılı Kanun'un 39/4 maddesinin halen yürürlükte olan hükümlerine dikkat çekildi. Kararda sendika üyesi olmayan işçilerin "dayanışma aidatı" ödeyerek sözleşmeden yararlanabileceği ancak bu yararlanmanın işçinin başvuru tarihinden itibaren geçerli olacağı vurgulandı.

KARARIN ŞİFRELERİ

Yargıtay'ın kararıyla birlikte şu kurallar netleşti:

1. İmza Öncesi Talep Şart: İşçi, sözleşme imzalanmadan önce bir talepte bulunmamışsa Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarından doğrudan faydalanamıyor.

2. Dayanışma Aidatı Sınırı: Sendika üyesi olmayan işçiler için sözleşmeden yararlanma süreci aidat ödeme talebinde bulundukları gün başlıyor.

3. Geriye Dönük Fark Ödemesi: İşçinin talep tarihinden önceki döneme dair "fark alacağı" talepleri, bu emsal kararla birlikte hukuken reddedilme riskiyle karşı karşıya kaldı.

SÖZLEŞME SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Adalet Bakanlığı'nın yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı olduğu yönündeki itirazını yerinde bulan Yargıtay, yerel mahkemenin kabul kararını "sonuca etkili olmamak kaydıyla" kanun yararına bozdu.

Uzmanlar, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde çalışan ve sendika üyesi olmayan işçilerin hak kaybına uğramamak için sözleşme süreçlerini yakından takip ederek talep dilekçelerini zamanında vermelerinin kritik olduğunu vurguluyor.